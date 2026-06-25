Пытки в "Скале": имена идентифицированы, но виновные до сих пор не наказаны– детали от омбудсмана

Военная омбудсман Ольга Решетилова / © скриншот с видео

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Офис военного омбудсмана Украины вместе с Военной службой правопорядка в июне 2025 года идентифицировал группу инструкторов, которые организовывали издевательство в 425 ОШП «Скала». Несмотря на показания бойцов и проверку на полиграфе, расследование правоохранителей до сих пор не имеет результатов.

Об этом сообщила военная омбудсман Украины Ольга Решетилова.

Решетилова написала в Сети, что о сложной ситуации в «Скале», избиениях и издевательствах над военнослужащими она узнала в мае-июне прошлого года. Сначала был избит журналист, переведенный на службу в 425 ОШП, затем — капеллан смежной бригады, а впоследствии — целое управление батальона, который переформовывался в 425 ОШП.

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«И если первые два случая еще можно было трактовать как недоразумения и конфликты (хотя как минимум по капеллану было открыто уголовное производство), то после избиения комбата и начальников служб батальона стала очевидна системность», — отметила военная омбудсман.

Проверка по избиениям в «Скале» в 2025 году — результаты

По словам Решетиловой, в июне 2025 года она вместе с представителями Офиса президента выехала на полигон «Скалы». Параллельно проверку силами ВСП назначил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Мы забрали из полка 22 военнослужащих, которые дали показания об избиении, подтвержденные полиграфом. Вместе со специалистами по ВСП нам удалось идентифицировать группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах«, — отметила омбудсман.

Впрочем, по ее словам, руководство ВСП не приняло надлежащих мер ни для привлечения этой группы к ответственности, ни для предотвращения подобных правонарушений в будущем. По результатам проверки ВСП Командование Сухопутных войск назначило служебное расследование, после которого правоохранителям было передано уведомление о совершении правонарушения. Однако результатов этого расследования до сих пор нет.

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Также Решетилова рассказала, что тогда встречалась с вновь назначенным генпрокурором Русланом Кравченко. Позже и она, и первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков неоднократно проводили встречи с заместителем генпрокурора, отмечая необходимость расследований по «Скале».

Решетилова убедила командира 425 ОШП не допускать нарушителей к работе с личным составом

«В целом с начала работы Офиса Военного омбудсмана в январе мы направили 9 сообщений о преступлениях в „Скале“ в правоохранительные органы. Понимая, что расследований и кадровых решений по этому (и другим штурмовым подразделениям) мы можем ждать долго, а военнослужащие там нуждаются в защите уже сейчас, мы начали искать пути взаимодействия со „Скалой“. Я убедила командира 425 ОШП, как минимум, не допускать людей, которых мы идентифицировали как системно нарушающих права военнослужащих, к работе с личным составом. Мы отработали фактически мгновенную реакцию командования «Скалы» на жалобы, поступающие в Офис Военного омбудсмана и других институтов. Мы вынудили их обеспечить военнослужащим регулярную связь с родными. Уже в мае количество жалоб на отсутствие связи от близких из этого подразделения снизилось на 73%. Мы регулярно посещаем полигоны и места расположения «Скалы», — говорится в заявлении чиновницы.

В то же время Решетилова подчеркнула, что Офис военного омбудсмана не может выполнять работу правоохранительных органов или принимать управленческие решения.

Говоря о том, кто именно причастен к издевательствам в «Скале», она подчеркнула, что речь идет о конкретной группе людей, а не обо всем подразделении. По словам омбудсмана, «Скала» — большое подразделение, в котором служит много достойных боевых солдат, сержантов и офицеров, не имеющих отношения к подобным случаям.

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«Поскольку Екатерина Лихогляд решила в своем расследовании не указывать эти группы людей, у читателя создается впечатление, что критическая ситуация во всем подразделении. Это не так», — добавила чиновница.

Военные с зависимостями в «Скале»

Отдельно Решетилова подняла вопрос заместительной поддерживающей терапии и военнослужащих с наркозависимостью. По ее словам, несколько месяцев назад в «Скале» было обнаружено около 2000 человек.

«Это как раз и нашумевшая новость со ссылкой на меня, что в одном из подразделений обнаружено более 2000 вероятно негодных к службе. Так, согласно 402 приказу они непригодны к службе, в исключительных случаях ограниченно годны, но точно не должны находиться в штурмовых подразделениях. Мы тогда, мягко говоря, удивились, созвали срочное межведомственное совещание. В настоящее время идет работа, мы проводим исследования, с какими видами зависимостей люди могут служить. Как предоставить доступ ВВК к соответствующим данным, чтобы они видели информацию по ЗПТ», — говорится в сообщении омбудсмана.

В то же время, она отметила, что мобилизация людей с зависимостями продолжается, и это становится проблемой не только для «Скалы», но и для многих других подразделений.

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Решетилова о необходимых управленческих решениях относительно «Скалы»

Решетилова также обратила внимание на масштаб «Скалы», фактически соответствующий дивизии, хотя формально подразделение и дальше имеет штат полка. По ее мнению, управлять таким количеством личного состава силами полкового штата практически невозможно, даже при условии полного контроля. Именно поэтому, по словам чиновницы, здесь необходимы управленческие решения.

На прошлой неделе омбудсман обсуждала этот вопрос с Сырским. По ее словам, главком считает, что ситуация может измениться, если у штурмовых подразделений появится отдельный командующий, который будет нести за них ответственность.

«Я неизменно считаю, что создание отдельного вида войск приведет к масштабированию негативных практик и нарушениям прав человека. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении. В любом случае, решение относительно штурмовых подразделений должно быть хорошо взвешено и продумано», — резюмировала Решетилова.

Смерти в полку «Скала» — последние новости о скандале

Напомним, ГБР начало расследование возможных злоупотреблений, насилия и загадочных смертей в штурмовом полку «Скала». Уголовное производство открыли по статье о превышении служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Это произошло после обнародования журналистами фактов о неправомерных действиях отдельных командиров. Следователи работают в части, собирают доказательства и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств дела.

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Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что начал проверку информации о вероятных пытках, незаконных местах несвободы и доведении до самоубийства в полку «Скала». Он обратился в ГБР и прокуратуру с требованием провести расследование, а также обсудил ситуацию с Сырским, после чего ВСП уже приступила к работе. В ближайшее время мониторинговая группа Офиса омбудсмана посетит подразделение для детальной проверки фактов.

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