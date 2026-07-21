Пытки в «Скале»: Лубинец о тайных проверках мест содержания бойцов

«Героические подвиги не перекроют позорные случаи»: Лубинец заявил о продвижении по делу полка «Скала»

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Офис омбудсмена еще проводит проверку возможных издевательств над военнослужащими в скандальном 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», но уже открыто одно уголовное производство.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Новости. Live».

По его словам, омбудсмен провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который пообещал полное содействие делу. Кроме того, представители Уполномоченного конфиденциально пообщались с военными, а также посетили местонахождение подразделения и возможные места незаконного содержания военнослужащих.

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«То, что я могу сейчас публично сказать. Наша проверка еще не завершилась. Но на основании наших материалов, в том числе, открыто уголовное производство. Насколько я знаю, Государственное бюро расследований (ГБР) уже вручило первое подозрение», — отметил Лубинец.

Он анонсировал, что это будет «не последнее» подозрение. Также у омбудсмена есть дополнительная информация, состоявшаяся в местах дислокации «Скалы».

Лубинец уточнил, что Офис омбудсмена — одно из ведомств, которое проводит проверку по поводу возможных издевательств в полку. Расследование также проводится Военной службой правопорядка и другими правоохранительными органами.

На сегодня известно, что командира подразделения отстранили на время проверки.

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Омбудсмен заверил, что не сталкивался со случаями сокрытия информации и получает полное содействие в проведении мониторинга.

«Непростая задача — удержать имидж героической воинской части, совершившей очень много героических подвигов, держит один из самых сложных участков фронта. Недавно была информация, что именно военнослужащие „Скалы“ пошли немного вперед и освободили населенные пункты на Днепропетровщине. Но с другой стороны, мы точно не будем закрывать глаза на позорные случаи, которые случались в этой воинской части. Никаких препятствий нет, а есть полное содействие», — подчеркнул омбудсмен.

Скандалы со «Скалой»

Журналисты «Суспильного» обнародовали расследование о загадочной гибели не менее пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части.

Журналисты Бабеля обнаружили еще семь случаев смертей мобилизованных военнослужащих на полигонах.

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Журналисты расследовании «Следствия.Инфо» рассказали, как в подразделении устраивают настоящую охоту на бойцов, пытающихся пойти в СЗЧ.

А в июне журналисты писали о 25 смертях мобилизованных в «Скале» и опросили очевидцев, которые рассказали о пытках и убийствах солдат командирами.

Ранее советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» отправил на штурм возле Покровска колонны военной техники так же бездумно, как это делают российские командиры в «мясных штурмах».

Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скал» от пневмонии.

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Кроме того, заметим, что экс-командир 155-й бригады Станислав Лучанов, по приказу которого похитили и убили двух братьев из Киевщины, ранее занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

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