Пытки в ТЦК во Львовской области: стало известно о двух пострадавших от сотрудников военкомата

Одного из потерпевших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

В одном из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во Львовской области незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

Об этом сообщили в среду, 20 сентября, в пресс-службе ДБР.

“Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного следствия, в военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

“19 сентября 2023 года под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову”, – уточнили в ДБР.

Как сообщалось, 20 сентября работники ДБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности громкого инцидента, произошедшего во Львовской области между военнообязанными и работниками военкомата.

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