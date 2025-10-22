- Дата публикации
Пытки в Тернопольской области: местное руководство вызовут на ВСК из-за скандала с военными
Главу Тернопольской ОВА вызывают на ВСК, о чем сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк. Он и раскрыл детали расследования пыток.
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады планирует вызвать руководство Тернопольской области и военных структур, чтобы выяснить их осведомленность о действиях военнослужащих, подозреваемых в пытках и вымогательствах.
Об этом сообщил заместитель главы ВСК, народный депутат Михаил Цымбалюк, передает «Радио Свобода».
ВСК по расследованию возможных нарушений во время обороны государства проверит, знали ли руководители Тернопольской областной военной администрации (ОВА) о предполагаемой преступной деятельности военных, подозреваемых в незаконном лишении свободы, пытках и вымогательстве средств.
«В ближайшее время мы пригласим в более узком кругу, пока в закрытом режиме, руководителя Тернопольской областной военной администрации, исполняющего обязанности руководителя тернопольского ТЦК, а также руководство Сухопутных войск Украины и Национальной полиции», — уточнил Цымбалюк в комментарии Радио Свобода.
По его словам, комиссия стремится установить степень информированности главы ОВА и руководителя штаба обороны области, ведь существует информация о регулярных координационных совещаниях с участием представителей ТЦК.
«Меня интересует роль руководителя штаба обороны области, главы военной администрации в этих процессах», — подчеркнул депутат в эфире «Свобода Live».
Народный депутат также добавил, что ВСК проанализирует все аспекты дела, включая инициативу Тернопольского ТЦК по привлечению боевых подразделений к работе в регионе, а также действия правоохранительных органов, поскольку, как отметил Цымбалюк, он не знает ни одного нормативного акта, который бы это разрешал.
Напомним, 15 октября полиция Тернопольщины информировала о задержании семерых военнослужащих по подозрению в похищении, истязании и вымогательстве денег. Среди пострадавших как гражданские, так и военные, проходившие реабилитацию.
Хотя полиция не раскрыла принадлежность задержанных к конкретным подразделениям, третья отдельная штурмовая бригада впоследствии заявила о готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами в связи с инцидентом.