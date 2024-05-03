Рабочая сила в Украине резко сократилась: какие причины

С 2021-го по 2023 год рабочая сила в возрасте 15-70 лет сократилась более чем на четверть. Среди основных причин — миграция, демографические потери и оккупация.
Рабочая сила в возрасте 15-70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
Так, значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) сыграли демографические потери и оккупация. Среди причин также — переход к экономически неактивному населению, трудности с поиском работы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), необходимость ухода за другими членами семьи, увеличение количества пенсионеров и нехватка навыков, которые востребованы на рынке труда.
Сокращение участия в рабочей силе наблюдалось во всех регионах Украины, но ощутимее оно было в регионах с активными боевыми действиями.
Напомним, полковник Юрий Глущенко, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дал разъяснение относительно того, кому не нужно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных.
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