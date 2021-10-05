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Рабочих дистилерии Таврия из Херсона почтили как голливудских звезд Новости компаний

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Рабочих дистилерии Таврия из Херсона почтили как голливудских звезд

На одной из самых популярных локаций столицы, на пешеходном мосту над Днепром, появился огромный постер с неизвестными актерами и надписью "Кино об истинных ценностях".

На него останавливаются посмотреть люди, его снимают с дрона. Кажется подобного столица еще не видела. На постере размещен QR-код, ведущий на сайт, который и объясняет нам суть акции. Поэтому по порядку.

Этим летом бренд коньяков Таврия создал рекламный видеоролик, в котором вместо профессиональных актеров снялись сотруднику завода. Таким образом бренд хочет донести до зрителей свою философию "Быть ​​собой - это по-нашему".

Как говорят сами сотрудники завода: "Это означает ¬- честно держаться жизненных принципов, быть собой без прикрас и самообмана. Это и есть проверенный способ остаться счастливыми в этом меняющемся мире. Поэтому вместо пытаться быть кем-то другим, мы показываем себя, такими какие есть". Руками этих людей создаются коньяки дистилерии Таврия.

Но на этом бренд не остановился. Таврия решила отблагодарить своих сотрудников и создала короткометражное видео с названием "Кино об истинных ценностях". В нем можно ближе познакомиться с героями рекламного видео - обычными людьми с Херсонщины, которые делятся собственными неизменными принципами и ценностями. Полное видео по ссылке https://tavriafilm.com.ua/

Для промоушена "кино" в Таврии прибегли к нестандартным решениям: разработали афишу с героями ленты, в стилистике больших кинокартин, а затем разместили с голливудским размахом, так чтобы ее увидела столица - на мосту над Днепром. Сосканировав QR-код на афише можно перейти на сайт и посмотреть "Кино об истинных ценностях" и узнать, что именно вкладывают в него авторы.

"Мы создали" Кино об истинных ценностях ".

Наша главная ценность - это наши люди. Искренние, как есть. Без фальши. Без масок и фильтров. С уникальными характерами и интересными хобби. Все разные, но все истинно честные. Несмотря на молниеносную смену окружающего мира, они остаются верными себе и своим принципам. Наши люди, сотрудники дистилерии Таврия, является зеркалом наших ценностей. Поэтому мы сняли кино и показали себя такими, какие мы есть ".

На этом сюрпризы не заканчиваются. Не забыл бренд и о зрителях. На сайте можно не только посмотреть видео, но и почувствовать себя киноэкспертами на несколько минут. Каждый желающий имеет шанс проголосовать за лучшие роли, распределить награды и выиграть особые подарки.

Вот некоторые из номинаций:

  • Самая искренняя роль
  • Прекрасная улыбка
  • Самые добрые глаза
  • Роль, которая цепляет за душу
  • Роль, которая поражает глубиной
  • Роль, влюбляет с первого кадра

Таким образом Таврия предоставляет прекрасный пример того, как можно поблагодарить своих сотрудников, дать им возможность почувствовать их вклад в общее дело.

Иногда всем нам нужно остановиться на мгновение, выдохнуть и задуматься об истинных ценностях, которые остаются с нами на протяжении всей жизни

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