Рабочих с отсрочкой могут начать массово увольнять: в Раде сделали громкое заявление по мобилизации

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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Изменения в правилах бронирования могут значительно усложнить деятельность критически важных предприятий.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко комментарии УНИАН.

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Отвечая на вопрос о последствиях изменений в бронировании, он отметил: «Это может негативно повлиять вообще на работу критически важных предприятий: энергетика, связь и оборонно-промышленные предприятия. Это одна история».

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Кроме того, по словам нардепа, важнее другой момент.

«Если они убирают критерии квоты, которую сейчас делают студенты, многодетные родители, сидетели, тогда работодателю просто нет смысла держать этих людей, их будут просто увольнять», — сказал парламентарий.

Федиенко напомнил, что речь идет о проекте постановления по критериям критичности и бронирования, которым занимается правительство.

«Там выписали прямой нормой, которая убирается 23 статья, регулирующая отсрочку. Раньше было так: если работает 100 человек, 50 могли забронировать, а 50 — это были те, кто под 23 статьей, имеющих отсрочку, не бронирование. Они выступали квотой. Если сейчас их убирают, эти 50 человек просто не нужны работодателю», — пояснил он.

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На уточнение, как можно помешать принятию такой нормы, депутат отметил, что нужно «сказать Кабмину, чтобы такой дурак не принимался».

Напомним, правительство Украины, вероятно, готовит ужесточение мобилизации и новые требования к бронированию военнообязанных. В руки народного депутата Ярослава Железняка попал документ с предложениями сократить квоты для предприятий и усилить контроль за предоставлением брони.

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