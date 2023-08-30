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Рыбалка чуть не закончилась трагедией: в Киевской области несовершеннолетнюю поразило током

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
195
Время на прочтение
1 мин
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Рыбалка чуть не закончилась трагедией: в Киевской области несовершеннолетнюю поразило током

Линия электропередачи / Фото: Полиция Киевской области

Девушка задела высоковольтную линию электропередач.

В Белоцерковском районе Киевской области несовершеннолетнюю во время рыбалки поразило током. Девушка – в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забросала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадавшую немедленно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она – в тяжелом состоянии с термическими ожогами большинства тела.

Напомним, в Тернопольской области посреди улицы от удара током погиб 13-летний парень.

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Дата публикации
Просмотры
195
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