Работа без оформления: сколько украинцев и в каких сферах трудятся нелегально

Работа без оформления: сколько украинцев и в каких сферах трудятся нелегально

Больше всего "нелегалов" обнаружили в торговле.

Почти восемь тысяч рабочих работали без трудового договора в Украине. Именно столько нарушителей обнаружили за месяц благодаря инспекционной кампании по легализации труда.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 27 августа.

Отмечается, что больше всего нелегалов — в торговле, сельском хозяйстве и в сфере питания. Среди регионов много неоформленных работников в Одесской, Киевской и Запорожской областях. В свою очередь, инспекция установила, что за последнюю неделю официально трудоустроили более 70 тысяч человек. А это почти на 3,5 тысячи больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Напомним, с 1 июля 2021 года Минэкономики усилило борьбу с теневой занятостью. Речь идет о инспекционных проверках, которые проводят специалисты Гоструда и Государственной налоговой службы с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирование их к переходу к формальным трудовым отношениям.

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