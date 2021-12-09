Работа для людей с инвалидностью в Украине есть, но ее не слишком много: что предлагают и какие условия

Работа для людей с инвалидностью в Украине есть, но ее не слишком много: что предлагают и какие условия

Показателем цивилизованности общества и распространенности инклюзивных программ является, в частности, наличие рабочих мест для людей с инвалидностью.

Каждый год 3 декабря наша страна вместе с международным сообществом отмечает день людей с инвалидностью. В современной Украине в течение определенного времени внедряются инклюзивные программы. Государство и бизнес стремятся создавать такие условия, чтобы люди с особыми потребностями не чувствовали себя ограниченными. Показателем цивилизованности общества и распространенности инклюзивных программ является, в частности, наличие рабочих мест для людей с инвалидностью. Ограниченные физические возможности не должны закрывать человеку дверь к нормальной работе, стабильной прибыли и профессиональному росту.

Как показывает статистика портала grc.ua, работа для людей с инвалидностью есть, но ее не слишком много. Лица с ограниченными возможностями могут подаваться на 7% актуальных вакансий.

Средняя заработная плата – 14 200 грн. Рассмотрим, сколько работодателей предлагают ту или иную сумму:

· 8 800-16 900 грн – 49% от всех вакансий на сайте grc.ua;

· 16 900–25 000 грн – 26%;

· 25 000-33 100 грн – 13%;

· 33 100-41 200 грн – 8%;

· более 41 200 грн – 4%.

Следовательно, примерно 25% работодателей предлагают заработную плату на уровне 1000 долларов и выше. Это не слишком отличается от ситуации по украинскому рынку труда в целом.

В каких сферах чаще всего и реже предлагают работу

На первом месте с большим отрывом находится сегмент продаж – 26%. Вторую позицию, уступая более чем в два раза, разделили между собой две категории – административный персонал и начало карьеры/студенты (по 12%). Тройку лидеров замыкают информационные технологии, интернет и телекоммуникации – 11%.

Следующие позиции выглядят следующим образом:

· рабочий персонал – 9%;

· строительство, недвижимость – 6%;

· искусство, развлечения, масс-медиа/маркетинг реклама, PR – по 5%;

· консультирование – 2,6%;

· наука и образование – 2,1%.

Как видим, люди с ограниченными возможностями могут найти работу в престижных сферах. Такое желанное для многих «айти» вообще находится в тройке лидеров.

Давайте теперь рассмотрим аутсайдеров, то есть сферы с наименьшей активностью:

· производство, сельское хозяйство/безопасность – по 0,3%;

· спортивные клубы, фитнес, салоны красоты/высший менеджмент – по 0,2%;

· закупки/ юристы/ инсталляция и сервис – по 0,1%.

Отдельно выделим несколько сфер, расположенных в середине рейтинга: банки, инвестиции и лизинг (1%), медицина, фармацевтика (0,8%), бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (0,7%).

Где больше и меньше платят

Первую позицию разделили между собой две сферы – информационные технологии, интернет, телекоммуникации и высший менеджмент (по 28700 грн). Вторую позицию заняло строительство и недвижимость (27 400 грн.), третью – маркетинг, реклама и PR (26 700 грн.).

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

· производство, сельское хозяйство – 25 100 грн;

· домашний персонал – 22 400 грн;

· консультирование – 21 300 грн.

Наименьший уровень заработной платы предлагают в следующих областях:

· банки, инвестиции, лизинг – 14 000 грн;

· административный персонал/бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия – по 13 700 грн;

· медицина, фармацевтика – 10 600 грн.

Отдельно отметим относительно высокий уровень прибыли в категориях «наука и образование» (18800 грн) и «рабочий персонал» (21200 грн). Люди в начале карьеры, без опыта, могут рассчитывать на среднюю прибыль на уровне 15 700 грн.

Об условиях труда

Итак, для тех, кто находится в начале профессионального пути, есть хорошие новости: 74% работодателей готовы нанять работника без опыта. Наличие опыта от 1 до 3 лет требуют 22% компаний, от 3 до 6 лет – 3%, более 6 лет – 1%.

Сложилась хорошая ситуация и для ищущих постоянное, стабильное рабочее место: полную занятость предлагают 65% работодателей. На частичную занятость можно рассчитывать в 34% случаев. Варианты «стажировки» и «проектная работа» отстают с 0,5%.

"Пандемийные" реалии жизни сказались и на сегменте рынка труда для людей с инвалидностью: дистанционную работу предлагают 46% работодателей. На полный день можно устроиться в 36% случаев, на скользящий график – в 8%. Гибкий график предлагают 9% компаний, вахтенный метод – всего 1%.

Выводы: Люди с ограниченными возможностями сейчас могут устроиться на работу в разные сферы и рассчитывать на стабильную прибыль. Естественно, все зависит от опыта и навыков каждого конкретного работника. Украинский бизнес следует в верном направлении, стремясь трудоустраивать людей с особыми потребностями. Подобные инициативы продвигаются на законодательном уровне (например, закон «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью»), наиболее активные в этом смысле работодатели получают льготы. Будем надеяться, что эта тенденция будет только укрепляться.

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