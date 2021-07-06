Работа для людей с инвалидностью в Украине: кого ищут и какую зарплату предлагают

Работа для людей с инвалидностью в Украине: кого ищут и какую зарплату предлагают

Почти все предложения обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, ежегодные обязательные и дополнительные отпуска и другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством.

Чаще всего предлагают работу в крупных городах: Киев (14%), Днепр (8%), Харьков (5%), Запорожье (3%) и Львов (3%).

По данным портала grc.ua, вакансии для людей с инвалидностью составляют 5% от всех актуальных в стране.

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Подавляющее большинство (78%) вакансий, открытых для людей с инвалидностью, предлагает оклад от 7 до 14 тыс. грн. Так, кассир в сетевом супермаркете может рассчитывать на зарплату от 8 тыс. грн. Обязанности: обслуживать гостей в соответствии со стандартами компании, соблюдать кассовую дисциплину, информировать гостей о программе лояльности и акции. Опыт работы с кассой не является обязательным. Обещают бесплатное обучение, официальное трудоустройство и возможности карьерного роста.

Еще 18% вакансий предлагают зарплату от 14 до 30 тыс. грн. Например, кандидат на должность аналитика по продажам может претендовать на компенсацию от 25 тыс. грн. Среди

требований: высшее техническое или экономическое образование, отличное знание Excel (ВВР, ГУР, сводные таблицы), знание и умение применять в работе математическую статистику, опыт работы с Power Query, Power Pivot, CRM системами, 1С, навыки оптимизации отчетности как с технической стороны, так и с точки зрения визуализации информации и понимание основных финансовых метрик и их влияния на жизнь компании.

4% вакансий, открытых для людей с инвалидностью, предлагают гораздо большую компенсацию (от 30 тыс. грн), но все они преимущественно из сферы IT/телеком: frontend-

разработчик, тестировщик, data analyst тому подобное. Например, заработная плата, которую предлагают соискателю на позиции Remote senior PHP Symfony developer колеблется от 90 до 130 тыс. грн.

Полностью удаленная работа, заказчик — американская IT-компания, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов. Обя навыки: знание популярных фреймворков

(Symfony — станет преимуществом), отличное понимание SDLC и современных методологий разработки Agile, практический опыт работы и проектирование баз данных (MySQL) и отличная английский. Также, необходим опыт от 5 лет в разработке программных продуктов для PHP.

Больше возможностей трудоустроиться у тех, кто ищет работу оператора колл-центра (24% всех вакансий, открытых для лиц с инвалидностью), менеджера по продажам (15%), программиста (12%), кассиров-продавцов (8%) и преподавателя ( 6%). Также, работодатели рады менеджерам по работе с клиентами (4% вакансий) и переводчикам (4%).

Практически все предложения работы (99%) для людей с инвалидностью обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, ежегодные обязательные и дополнительные отпуска, сокращенную рабочую неделю и другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством. Опыт работы для кандидатов с инвалидностью, как правило, не нужен (66% вакансий). 25% работодателей хотели бы видеть более опытного кандидата (с опытом от года до трех). Еще 9% предложений работы людям с инвалидностью открыты для работников с опытом от трех лет и более.

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