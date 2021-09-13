Работа для украинцев в странах Балтии: какая зарплата и каких специалистов ищут

Нужны специалисты практически во всех направлениях.

Среди украинских кандидатов, которые ищут работу в странах Балтии (Литва, Латвия, Эстония), больше всего шансов официально трудоустроиться и переехать жить на берег Балтийского моря у IT-специалистов (28% всех актуальных вакансий региона на кадровом портале grc.ua), квалифицированных рабочих (13%), кандидатов из сферы производства и сельского хозяйства (9%), транспорта/логистики (9%) и кадровиков/рекрутеров/тренеров/HR-специалистов (6%). Средняя заработная плата в странах Балтии составляет около 54 тыс. грн.

ЭСТОНИЯ

Максимально высокий средний оклад предлагают работодатели Эстонии (более 95 тыс. грн):

14% эстонских компаний готовы платить украинским кандидатам в диапазоне от 54 до 78.9 тыс. грн;

43% вакансий региона предлагают оклад в 107.2 тыс. грн;

14% предложений о работе для украинцев в Эстонии обещают компенсацию от 163.8 тыс. грн.

Чаще всего ищут:

программистов (40% всех вакансий и высокие оклады)

работников сферы "искусство, развлечения, масс-медиа" (20%);

специалистов маркетинга и PR (нужны SMM-менеджеры, контент-райтеры и маркетологи).

Знание английского языка на уровне не ниже Upper -Intermediate — обязательное условие. Эстонский язык знать не обязательно, но желательно. Также, кандидат должен владеть основными инструментами онлайн-продвижения, разбираться в аналитике (Google, Fb, Insta) и иметь опыт проведения и организации фото и видео съемки).

Обещают до 90 тыс. грн, таких вакансий 5% от всех актуальных вакансий в Эстонии.

Кроме этого, ищут:

специалистов из сферы управления персоналом (5%).

рекрутеров со знанием английского языка и международным опытом подбора персонала. Обещают частичную занятость и помощь с переездом.

5% вакансий региона открыты для высшего менеджмента.

Зачастую также ищут:

технических директоров;

директоров по инновациям;

IT- директоров.

Предлагают от 150 тыс. грн, юридическую помощь с оформлением документов, компенсацию в случае переезда и оплату жилья в течение первых трех месяцев.

ЛАТВИЯ

На втором месте по уровню средней заработной платы, которую предлагают кандидатам из Украины — Латвия (средний оклад около 56 тыс. грн).

Латвийские работодатели активно ищут:

программистов и разработчиков (33% всех вакансий региона);

IT-консультантов;

девелоперов;

IT-инженеров;

big data инженеров;

аналитиков;

специалистов по визуализации.

Требования работодателей к IT-специалистов зависят от языка программирования и инструментов, используемых в работе, но знание английского, стрессоустойчивость, коммуникабельность и готовность работать в команде — обязательны для 89% вакансий. Средняя компенсация категории — 107 тыс. грн.

17% вакансий в Латвии открыты для работников из сферы "Производство, сельское хозяйство". Заработная плата колеблется от 46 до 89 тыс. грн и зависит от квалификации работника, знание языка (английский, эстонский, немецкий) и профиля работ.

Ищут также:

строителей;

с/х рабочих;

рабочих на производство;

технологов;

агрономов;

прорабов.

Обещают социальные гарантии, предусмотренные законодательством ЕС, оплату аренды жилья или предоставление общежития.

Кроме этого, 12% работодателей категории предлагают помощь в оформлении вида на жительство в ЕС.

8% вакансий региона открыты для:

логистов;

транспортников;

экспедиторов;

водителей дальнобойщиков.

Заработная плата — от 67 тыс. грн. Независимо от направления, обязателен опыт от 3 лет, отсутствие судимостей и готовность работать в команде.

ЛИТВА

Наименьший средний оклад кандидатам из Украины предлагают компании из Литвы — 47 тыс. грн.

Литовские работодатели ищут:

строителей;

с/х рабочих;

рабочих на производство;

сварщиков;

судостроительных рабочих;

монтажников (55% всех актуальных вакансий региона, открытых для украинцев).

Предлагают от 34 тыс. грн, легальное трудоустройство, проживание за счет работодателя и почасовую оплату труда. Знание английского или литовского языка — не нужно.

13% вакансий открыты для специалистов по профсферы "Транспорт, логистика". нужны:

водители дальнобойщики;

экспедиторы;

менеджеры по продажам.

Заработная плата — от 46 тыс. грн, ищут людей с высоким уровнем стрессоустойчивости и умением договариваться в любых, даже самых сложных условиях.

9% вакансий региона открыты для IT-специалистов. нужны:

разработчики;

full-stack программисты.

Компенсация — от 82 тыс. грн. Бонусом обещают легальное трудоустройство в ЕС, помощь с оформлением документов для семьи, возможность комбинировать удаленную и офисную работу и компенсацию жилья в течение первых трех месяцев.

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