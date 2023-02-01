СБУ назвала причины обысков у нардепа от ОПЗЖ Столара

СБУ в среду, 1 февраля, провела обыски у киевского застройщика и депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара. Его подозревают в причастности к "отмыванию" средств для кума Путина Медведчука и находящихся под санкциями в Украине граждан России.

Об этом сообщила СБУ.

"Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были привлечены к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что обыски были проведены, чтобы ликвидировать схемы по легализации финансовых активов.

"В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности. Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний", – говорится в сообщении.

По этому факту возбуждены уголовные производства по ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается следствие.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что в среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками к киевскому застройщику и народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара.

Ранее в расследовании журналистов "Украинской правды" говорилось, что Столар с начала войны и до августа 2022 года не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат сбежал из Украины за несколько дней до начала вторжения и не возвращался. Обитает депутат в элитном районе на Лазурном побережье, где самая дорогая недвижимость. Именно в этом районе Ахметов и купил самую дорогую виллу в мире.

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