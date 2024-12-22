Работа по НАТО для Украины должна быть не только кабинетной – Зеленский

Работа в отношении НАТО для Украины не была только кабинетной., которые удобны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня дипломата.

Глава государства рассчитывает на дальнейшее наполнение содержание нашей работы с НАТО.

"Все мы понимаем, что приглашения Украины в НАТО и членство в Альянсе могут быть решениями исключительно политическими. Всегда нужна смелость лидеров, чтобы принять и принимать то или иное решение. Но смелость лидеров в таких вопросах, как изменение геополитической точки зрения на ту или иную страну или как признание лидером глобальных ошибок предыдущих времен в его стране, всегда базируется на требованиях общественной мнения", – отметил он.

Когда общество делает шаг вперед, добавляет Зеленский, лидеру государства, даже представителям старой школы сложно оставаться на прежних позициях.

"Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной. Дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь с важными решениями, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение – и теми средствами, которые работают, а не просто удобными. Партнеры должны знать, что может дать Украина Альянсу, почему это будет лучше для всех и как это стабилизирует глобальные отношения», сказал Зеленский.

Альянс для Украины, уверяет украинский лидер, это достижимо, но достижимо только тогда, когда за это решение мы бьемся на всех нужных уровнях.

Ранее Зеленский заявил, что следующий год должен стать ключевым для Украины. Так, главная задача на 2025-й – справедливый мир, и каждый должен работать именно ради этого.

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