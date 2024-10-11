Работа ПВО и взрывы в столице и регионах: главные новости ночи 11 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Deep State: противник оккупировал населенные пункты в районе Мирнограда Читать далее –>
- Враг продавил левый фланг украинских защитников на Курщине — Deep State Читать далее –>
- На подступах к Киеву работало ПВОЧитать далее –>
- В Киеве были слышны взрывы Читать далее –>
- Ночью 11 октября 2024 года по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы Читать далее –>
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