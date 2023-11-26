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Работа ПВО, массированная атака беспилотников в РФ и взрывы и обесточивание на Донбассе: главные новости ночи 26 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3384
Время на прочтение
1 мин
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Работа ПВО, массированная атака беспилотников в РФ и взрывы и обесточивание на Донбассе: главные новости ночи 26 ноября 2023 года

В почти половине украинских областей звучала воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 ноября 2023 года:

  • В пригороде Киева работало ПВО Читать далее –>
  • Во временно оккупированных городах Донбасса прогремели взрывы: в некоторых районах исчез свет Читать дальше –>
  • Война дронов: россиянам видна массированная атака беспилотников на Москву и другие регионы Читать далее –>
  • "Мы едины с Украиной": заявление Байдена в День памяти жертв Голодомора Читать далее –>
  • Украина надеется на ПВО от партнеров по защите "зернового коридора" — Зеленский Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3384
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