Работа ПВО, массированная атака беспилотников в РФ и взрывы и обесточивание на Донбассе: главные новости ночи 26 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 ноября 2023 года:
- В пригороде Киева работало ПВО Читать далее –>
- Во временно оккупированных городах Донбасса прогремели взрывы: в некоторых районах исчез свет Читать дальше –>
- Война дронов: россиянам видна массированная атака беспилотников на Москву и другие регионы Читать далее –>
- "Мы едины с Украиной": заявление Байдена в День памяти жертв Голодомора Читать далее –>
- Украина надеется на ПВО от партнеров по защите "зернового коридора" — Зеленский Читать далее –>
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