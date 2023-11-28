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Работа ПВО на Хмельнитчине, враждебное наступление возле Авдеевки и освобождение заложников ХАМАС: главные новости ночи 28 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2011
Время на прочтение
1 мин
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Работа ПВО на Хмельнитчине, враждебное наступление возле Авдеевки и освобождение заложников ХАМАС: главные новости ночи 28 ноября 2023 года

Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 ноября 2023 года:

  • В Хмельницкой области работало ПВО Читать далее –>
  • Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки в шести направлениях: украинцы отбили более 30 атак — ISW Читать дальше –>
  • ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продолжить Читать далее –>
  • Байден заверил, что США продолжат помогать освобождать заложников ХАМАСа Читать далее –>
  • Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2011
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