Работа ПВО на Хмельнитчине, враждебное наступление возле Авдеевки и освобождение заложников ХАМАС: главные новости ночи 28 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 ноября 2023 года:
- В Хмельницкой области работало ПВО Читать далее –>
- Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки в шести направлениях: украинцы отбили более 30 атак — ISW Читать дальше –>
- ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продолжить Читать далее –>
- Байден заверил, что США продолжат помогать освобождать заложников ХАМАСа Читать далее –>
- Несмотря на сильный шторм, враг вывел в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" Читать дальше –>
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