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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Работа ПВО под угрозой из-за ограничения скорости Starlink: Киев уже выясняет обстоятельства из США

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что очередное ограничение скорости спутниковой связи Starlink сказывается на работе противовоздушной обороны, в то же время россияне продолжают атаковать Украину реактивными дронами и четырьмя типами баллистики.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Starlink

Starlink / © depositphotos.com

Очередное ограничение скорости работы спутниковой связи Starlink оказывает негативное влияние на работу украинской противовоздушной обороны. Украина выясняет причины этих технических ограничений с Соединенными Штатами.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские оккупанты продолжают интенсивные воздушные атаки, совмещая разные типы вооружения:

  • Новая волна дронов

В течение дня после ночного массированного удара в воздушное пространство Украины дополнительно зашли около 78 беспилотников, из которых около 40 реактивные.

  • Четыре типа ракет

Во время ночной атаки враг мог применить сразу четыре типа ракет по баллистической траектории — российские «Искандер-М», противокорабельные «Циркон», зенитные С-400, а также северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Юрий Игнат уточнил, что окончательные типы и модификации применяемых врагом ракет специалисты установят после детального анализа обломков на местах падения.

Напомним, украинские чиновники предполагают, что скорость военного спутникового сервиса Starshield ограничили намеренно, чтобы надавить на Украину и усилить позиции России на мирных переговорах.

Отметим, что 12 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (защищенная сеть спутников Starlink) над территорией Украины.

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