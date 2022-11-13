Работа ПВО в Черкасской области и движение оккупантов в Мариуполе: главные новости ночи 13 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 ноября 2022 года:
- В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Читать дальше –>
- В Запорожье полицейские эвакуируют людей после ракетного удара. Читать дальше –>
- В Мариуполе зафиксировано движение сил кафиров. Читать дальше –>
- В Мариуполе россияне сносят дома. Читать дальше –>
- Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. Читать дальше –>
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