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Работа ПВО в Черкасской области и движение оккупантов в Мариуполе: главные новости ночи 13 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1159
Время на прочтение
1 мин
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Работа ПВО в Черкасской области и движение оккупантов в Мариуполе: главные новости ночи 13 ноября 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 ноября 2022 года:

  • Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. Читать дальше –>

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Просмотры
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