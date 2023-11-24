Работа ПВО в Хмельницкой области, базы США атакованы на Ближнем Востоке: главные новости ночи 24 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 ноября 2023:
- В Хмельницкой области ПВО уничтожило вражеский БпЛА Читать далее –>
- Финляндия изменит бюджет, чтобы увеличить помощь Украине Читать далее –>
- Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на следующий год: что требует Читать далее –>
- Базы США в Ираке и Сирии были атакованы ракетами и беспилотниками — Reuters Читать далее –>
- Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений Читать далее –>
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