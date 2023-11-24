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Работа ПВО в Хмельницкой области, базы США атакованы на Ближнем Востоке: главные новости ночи 24 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
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Работа ПВО в Хмельницкой области, базы США атакованы на Ближнем Востоке: главные новости ночи 24 ноября 2023 года

Работа ПВО

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 ноября 2023:

  • В Хмельницкой области ПВО уничтожило вражеский БпЛА Читать далее –>
  • Финляндия изменит бюджет, чтобы увеличить помощь Украине Читать далее –>
  • Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на следующий год: что требует Читать далее –>
  • Базы США в Ираке и Сирии были атакованы ракетами и беспилотниками — Reuters Читать далее –>
  • Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
157
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