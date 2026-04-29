ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1205
Время на прочтение
2 мин

Работа с ТЦК обвалила доверие к полиции: что происходит в системе

В патрульной полиции заявили о критическом некомплекте экипажей в Киеве.

Автор публикации
Руслана Сивак
Комментарии
Полиция / © Shutterstock

Работа с ТЦК портит репутацию полиции и заставляет работников массово увольняться. Главная причина кадрового голода в 2024-2026 годах — полицейские не хотят участвовать в мобилизации.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, возглавляющий в настоящее время Департамент патрульной полиции, в интервью изданию «Бабель».

По словам Фацевича, патрульная полиция сейчас сталкивается с критической нехваткой людей, особенно в Киеве. Кроме большого количества вызовов, правоохранители привлечены к работе на блокпостах, сопровождению грузов и помощи ТЦК.

«Последнее снижает доверие к полиции до нуля», — подчеркнул чиновник.

Фацевич объяснил, что полицейские увольняются, потому что не хотят заниматься мобилизацией из-за давления и негатива от людей. Бывают случаи, когда полицейских офицеров зовут на похороны бойцов, которых они сами мобилизовали.

«Начальника райотдела, полицейского общества, патрульного там ненавидят. Они не выдерживают этого и увольняются», — объяснил глава Департамента патрульной полиции.

Руководитель патрульных подчеркнул: остановить увольнение можно только из-за повышения зарплат. Сейчас ставка составляет 17–19 тысяч гривен (в Киеве — около 22 тысяч), а «военные» доплаты в 10 тысяч не являются постоянными.

«Полиция — единственный правоохранительный орган в государстве, у которого в законе не прописана зарплата. И сейчас есть законопроект, мы его поддерживаем, чтобы привязать зарплату полицейских к прожиточному минимуму и чтобы каждый год соответственно была какая-то индексация», — добавил Фацевич, призвав сравнить выплаты в полиции с зарплатами в БЭБ, НАБУ и ДБР.

Напомним, в помещении ТЦК Кривого Рога скончался мобилизованный, которого полиция доставила в качестве нарушителя учета. У мужчины онкологические заболевания, однако был направлен на ВЛК.

Впоследствии Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что у умершего в марте жителя Днепра Евгения Лагунова через шесть дней после мобилизации перед тем произошли эпилептические нападения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1205
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie