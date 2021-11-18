Работа с зарплатой от 20 тысяч гривен в Харькове: где и кем работая можно заработать такие деньги

Работа с зарплатой от 20 тысяч гривен в Харькове: где и кем работая можно заработать такие деньги

Наиболее оплачиваемыми в Харькове являются ИТ-специалисты, веб-дизайнеры и менеджеры по продажам.

Иметь работу от которой получаешь удовольствие, а также приносящая немалые деньги – мечта каждого. На сегодняшний день более-менее достойная зарплата должна быть не менее 20 тысяч гривен, считают поисковики.

Также читайте В Украине увеличилась зарплата работников сельского хозяйства: сколько платят

Какую работу за такие деньги предлагают на рынке труда в Харькове — узнавал ТСН.ua.

Вакансии с зарплатой от 20 000 гривен в Харькове

На сайтах поиска работы в Харькове больше всего зарабатывают IT-специалисты, веб-дизайнеры, менеджеры по продажам, стримеры и аналитики.

Front-end Developer (React)

Зарплата: 60 000 – 120 000 грн.

Требования: опыт работы от 5 лет. Высшее образование. Front-end создатель должен создавать интерфейсы и заниматься построением архитектуры фронтенда, обновлять существующую кодовую базу и архитектуру, разрабатывать новую и оптимизировать текущие функциональности.

Кандидат на должность должен знать HTML5, CSS3 на профессиональном уровне, Bootstrap, SASS/LESS (SCSS), DOM, HTTP, REST, JavaScript-разработки для web (JavaScript/ECMAScript), Redux/React Redux, Node.js, иметь навыки работы с инструментами сборки и автоматизации: Webpack, Gulp.

Среди других требований: высшее техническое образование, опыт работы в высоконагруженных веб-проектах, опыт работы с WebSocket, Web Workers, Jest и другими фреймворками/библиотеками (Vue, Angular и т.д.).

UX/UI Designer

Зарплата: 30 000 – 50 000 грн.

Требования: знать несколько приложений: Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects, HTML/CSS. Работнику предстоит проектировать интерфейсы для сайта и других проектов компании, создавать интерактивные прототипы интерфейсов, анимировать график для акций, статей, сопровождать маркетинговые проекты – рекламные кампании, социальные сети, публикации в СМИ.

Менеджер ресторана, развлекательного комплекса.

За эту должность работодатели предлагают от 19 600 – 22 500 грн за 15 рабочих смен.

Требования: должно быть опыт на аналогичные должности от 1 года и среднее специальное образование как минимум

Аналитик по продажам

Зарплата: 25 000 грн.

Требования : опыт работы от 1 года. Высшее образование, отличный пользователь – MS Office (Excel и PowerPoint, бухгалтерских программ: 1С Предприятие: 8.2, знание методов сбора и обработки информации, знание инструментов бизнес-аналитики, умение работать с большими массивами данных, решать сложные не однозначные задачи, иметь аналитические способности, гибкость мышления, усидчивость, внимательность

Обязанности : работа с клиентской базой, прогнозирование продаж; формирование сводных отчетов по торговле с аналитическими выводами, предоставление статистических данных и расчетов для решения бизнес-задач, создание презентаций, расчет рентабельности запускаемых акций.

УНИАН

Менеджер по продажам

Работодатель предлагает 20 000 – 50 000 грн. заработной платы. Сюда входит ставка +% от продаж.

Среди требований опыт работы от 1 года, умение вести переговоры с уже наработанными и потенциальными клиентами компании, права категории В и опыт вождения.

Водитель на авто

Здесь зарплату обещают размером 20 000 – 25 000 грн.

Требования : опыт работы в такси или службе доставки, возраст от 21 года, наличие водительского удостоверения, аккуратное вождение, пунктуальность, презентабельный внешний вид, вежливость, уход за авто, поддержание его в чистоте.

Обязанности : пассажирские перевозки в черте города Харьков.

Продавец-консультант

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн. Работодатель предлагает три категории заработка: минимальный – 15 000 грн, средний 17 000-22 000 грн., высокий от 25 000 грн.

Требования : желание хорошо зарабатывать и развиваться, иметь интерес к изучению новинок в мире электроники, проявлять инициативу в обучении быть ответственным и от 18 до 33 лет. В обязанности входит консультирование клиентов.

Что предлагает центр занятости в Харькове

Среди вакансий, которые в ноябре этого года предлагает Государственная служба занятости в Харькове, в основном, рабочие специальности с невысокой зарплатой в среднем от 6 до 10 тысяч гривен.

Авторемонтник: от 6,100 грн

Токарь: от 6,100 до 9,800 грн

Тракторист: от 7000 до 12000 грн.

Составитель-упаковщик 8 000 — 9 000 грн,

Фармацевт: от 12000 грн;

Формовщик теста: от 10 000 грн;

Фрезеровщик: от 6 до 12 000;

Швея: от 6,100 до 12 000;

Юрисконсультант: от 6000 до 10000 грн.

Напомним, что в Украине снизилась зарплата. Средняя заработная плата украинцев в октябре уменьшилась на 300 грн – до 17,7 тыс. грн.

Читайте также: