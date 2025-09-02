- Дата публикации
"Работа сделана огромна": у Зеленского анонсировали изменения в процессе мобилизации
В Офисе президента рассказали, какие изменения планируются в процессе мобилизации и прекратит ли это так называемую «бусификацию».
За последние три месяца Генеральный штаб совместно с Министерством обороны «навел порядок» в отношении всех категорий военнообязанных граждан, подлежащих мобилизации.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса, передает «Суспильне».
По его прогнозу, это разработает действенные механизмы, чтобы:
максимально убрать все коррупционные моменты,
совершенно справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом,
упорядочить и автоматизировать все процессы.
«Я не хочу сейчас погружаться в подробности, но в ближайшее время все эти вещи будут анонсировать Министерство обороны и Генеральный штаб. Они сейчас „допыляются“. Но работа проделана огромная. И я очень надеюсь, что все-таки процессы цифровизируются, автоматизируются, и возможные коррупционные риски будут сведены к минимуму», — анонсировал Палиса.
Повлияет ли это на «бусификацию»
«Надеюсь, что эти изменения, в первую очередь, ответят обществу на запрос на справедливость и честность. Думаю, это повлияет и на те вещи (силовое задержание военнообязанных мужчин на улицах — Ред.). Но если говорить откровенно, да, о чем вы упомянули — не совсем правильно. Но если бы не усилия ТЦК, думаю, противник уже давно стоял бы на левом берегу реки Днепр», — подытожил Палиса.
Напомним, с 1 сентября работников ТЦК обязали носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.
В то же время депутат Скороход заявила, что бодикамеры в ТЦК не изменят ситуацию с принудительной мобилизацией, и назвала пять главных проблем мобилизации.