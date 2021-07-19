Работа в Антарктиде: в Украине начался отбор кандидатов для участия в полярной экспедиции

Работа в Антарктиде: в Украине начался отбор кандидатов для участия в полярной экспедиции

Каждый будущий полярник должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельным и неконфликтным.

Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору кандидатов в состав 27-й Украинской антарктической экспедиции на станцию "Академик Вернадский" (2022-2023 года).

Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Прием анкет продлится до 3 сентября. В Центре считают, что в этом году будет больше желающих подать заявку.

Также читайте Украина приобретет ледокол для экспедиций в Антарктиду

"Осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц. Именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе. Напомню, что 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", — рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

В состав экспедиции войдут ученые (науки о жизни, науки о Земле и физические науки), а также команда жизнеобеспечения — повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин.

Каждый будущий полярник или полярниця должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное. Нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.

Напомним, что неподалеку украинской полярной станции "Академик Вернадский" собрались тысячи пингвинов.

Новости мира: 25-ая украинская антарктическая экспедиция вернулась со станции имени Вернадского

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку