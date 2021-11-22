Работа в Херсоне: кому и за что платят от 20 тысяч гривен

Работа в Херсоне: кому и за что платят от 20 тысяч гривен

Самыми популярными профессиями стали водитель, менеджер и программист.

Осенью рынок труда традиционно активизируется. Многие работодатели после лета пересматривают задачи и, соответственно, штат. Но из-за пандемии в большинстве областей Украины, в этом году с этим дела хуже. В Херсоне можно найти работу от 20 тысяч гривен.

Корреспонденты ТСН.ua проанализировали популярные сайты по поиску работы и выяснили, кому платят такие деньги в Херсоне.

Первое место по количеству вакансий занимает сфера менеджмента и обслуживания.

Переводчик в брачное агентство\менеджер по созданию пар\оператор чата

Заработная плата: от 20 тысяч до 35 тысяч гривен

Требования: переписка от имени клиенток агентства (Украина) с мужчинами (США) с целью создания серьезных отношений.

Чат-менеджер, персональный ассистент

Заработная плата: 20 тысяч гривен

Требования: полная занятость, неполная занятость, дистанционная работа, готовы взять студента, готовы взять человека с инвалидностью.

Водитель на авто

Заработная плата: 20 тысяч гривен

Требования:

Полная занятость. Опыт работы от 2 лет

Опыт работы обязателен

Работа на технике предприятия

Опыт в обслуживании спецтехники; знание основных принципов работы гидравлики

Стрессоустойчивость

Готовность к командировкам

Обязательно наличие прав категории, С1E, CE

Программист

Заработная плата: до 30 тысяч гривен

Требования: полная занятость, удаленная работа. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование.

Менеджер по продажам

Заработная плата: 20 тысяч гривен

Требования:

Полная занятость. Опыт работы от 1 года

Умение работать в программе 1-С 8.2 (уметь создавать документы)

Опыт работы с первичной документацией является обязательным

Высокий уровень коммуникабельности – способность выполнять 30-40 звонков с целью принять заказ по телефону.

Что предлагает центр занятости в Херсоне

Среди вакансий – в основном рабочие вакансии, а средняя зарплата составляет 6 тысяч гривен.

Техник по сигнализации – 6 тысяч гривен

Инженер – 6 тысяч гривен

Бетонщик – 6 тысяч гривен

Тракторист – 6 тысяч гривен

Учитель (школа) – 7 тысяч гривен

Преподаватель профессионально-технического учебного заведения – 13 тысяч гривен

Ранее стало известно, что для большинства украинцев основной источник дохода – заработная плата. Вместе с тем почти половина украинцев не имеет четкого плана улучшения своего финансового состояния. Кроме того, средняя заработная плата в октябре снизилась на 300 гривен.

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