Работа в Херсоне: кому и за что платят от 20 тысяч гривен

Самыми популярными профессиями стали водитель, менеджер и программист.
Осенью рынок труда традиционно активизируется. Многие работодатели после лета пересматривают задачи и, соответственно, штат. Но из-за пандемии в большинстве областей Украины, в этом году с этим дела хуже. В Херсоне можно найти работу от 20 тысяч гривен.
Корреспонденты ТСН.ua проанализировали популярные сайты по поиску работы и выяснили, кому платят такие деньги в Херсоне.
Первое место по количеству вакансий занимает сфера менеджмента и обслуживания.
Переводчик в брачное агентство\менеджер по созданию пар\оператор чата
Заработная плата: от 20 тысяч до 35 тысяч гривен
Требования: переписка от имени клиенток агентства (Украина) с мужчинами (США) с целью создания серьезных отношений.
Чат-менеджер, персональный ассистент
Заработная плата: 20 тысяч гривен
Требования: полная занятость, неполная занятость, дистанционная работа, готовы взять студента, готовы взять человека с инвалидностью.
Водитель на авто
Заработная плата: 20 тысяч гривен
Требования:
- Полная занятость. Опыт работы от 2 лет
- Опыт работы обязателен
- Работа на технике предприятия
- Опыт в обслуживании спецтехники; знание основных принципов работы гидравлики
- Стрессоустойчивость
- Готовность к командировкам
- Обязательно наличие прав категории, С1E, CE
Программист
Заработная плата: до 30 тысяч гривен
Требования: полная занятость, удаленная работа. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование.
Менеджер по продажам
Заработная плата: 20 тысяч гривен
Требования:
- Полная занятость. Опыт работы от 1 года
- Умение работать в программе 1-С 8.2 (уметь создавать документы)
- Опыт работы с первичной документацией является обязательным
- Высокий уровень коммуникабельности – способность выполнять 30-40 звонков с целью принять заказ по телефону.
Что предлагает центр занятости в Херсоне
Среди вакансий – в основном рабочие вакансии, а средняя зарплата составляет 6 тысяч гривен.
- Техник по сигнализации – 6 тысяч гривен
- Инженер – 6 тысяч гривен
- Бетонщик – 6 тысяч гривен
- Тракторист – 6 тысяч гривен
- Учитель (школа) – 7 тысяч гривен
- Преподаватель профессионально-технического учебного заведения – 13 тысяч гривен
Ранее стало известно, что для большинства украинцев основной источник дохода – заработная плата. Вместе с тем почти половина украинцев не имеет четкого плана улучшения своего финансового состояния. Кроме того, средняя заработная плата в октябре снизилась на 300 гривен.
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