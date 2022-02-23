Работа в изолированном режиме: Украина приостановила экспорт и импорт электроэнергии

С 24 февраля энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме от энергосистем России, Белоруссии.
Энергосистема Украины начала подготовку к работе в изолированном режиме от энергосистемы России и Беларуси. Испытания запланированы с 24 по 26 февраля 2022 года.
С сегодняшнего дня начался первый этап испытаний. По данным оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго», сейчас Украина не производит экспорт и импорт электроэнергии.
Работа в изолированном режиме предусмотрена в рамках будущего присоединения Украины к энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E).
ENTSO-E – Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.
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