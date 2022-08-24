Работа в Украине: будут ли снижаться зарплаты и кому платят больше всего

Августовские зарплаты в большинстве профессиональных сфер в Украине воздерживаются от понижения. С июня началась стабилизация уровня окладов украинцев.

Об этом сообщает grc.ua.

Следовательно, можно утверждать, что компании, планировавшие оптимизацию расходов на персонал, уже осуществили снижение зарплат и бонусов. Уровень зарплат за лето стабилизировался.

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Далее с началом осеннего бизнес-сезона зарплатная статистика украинских компаний может улучшиться. Среди возможных вариантов прогноза – повышение зарплат ключевым сотрудникам или постепенное возвращение окладов всех сотрудников до довоенного уровня.

Наибольшее снижение зарплат произошло в апреле и мае, тогда падение медианной зарплаты составило от 9 до 58% в зависимости от профессиональной сферы. С июня началась стабилизация окладов, предлагавшихся в открытых вакансиях. К концу лета наблюдаются незначительные колебания средних зарплат, однако можно говорить о том, что их уровень в основном зафиксировался.

Тройка профессиональных сфер, в которых платят самые высокие зарплаты, неизменная – IТ-сфера, руководители и консалтинг. Специалистам из сферы информационных технологий в конце лета в открытых вакансиях в среднем предлагают зарплату 92 800 грн.

Руководителям и директорам предлагают в среднем 81 300 грн, что более чем наполовину больше, чем в июле. Ощутимо увеличились зарплаты, предлагаемые в открытых вакансиях в августе в сфере консультирования.

В июле медианная зарплата, предлагаемая новым сотрудникам консалтинга, составляла 32 300 грн, в августе показатель средней зарплаты составляет 58 300 грн.

Кроме вышеназванных "дорогих" сфер, в десятку наиболее высокооплачиваемых сотрудников попали бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам предприятия.

Более 20 тыс. гривен в среднем предлагают в августе также в сфере строительства и недвижимости (27 300 грн), в сфере маркетинга, рекламы и PR (26 500 грн), в сфере закупок (26 400 грн).

Чуть больше 20 тыс. гривен в среднем предлагают специалистам медиа-сферы и педагогам, уровень средней заработной платы в открытых вакансиях для них составляет 20 900 грн и 20 700 грн соответственно.

Напомним, в Польше средняя зарплата на рабочих специальностях, преимущественно занимаемых украинцами, достигает 3500-4000 злотых в месяц (28-32 тыс. грн). С начала полномасштабной войны 14,6% проживавших на территории Польши украинцев перевезли семьи к себе. В то же время почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше направляют часть средств в Украину.

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