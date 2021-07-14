Работа в Украине: в какой сфере есть больше всего вакансий и в каких городах выросла средняя зарплата

Работа в Украине: в какой сфере есть больше всего вакансий и в каких городах выросла средняя зарплата

Подавляющее большинство работодателей предлагают зарплату от 10 тыс. грн.

На рынке труда в июне глобальных сдвигов, не произошло. Чаще всего работу предлагают в сфере продаж и ІТ.

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Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua

Относительным признаком общего оживления рынка могут стать возвращение в десятку лидеров туристической сферы, спешит наверстать упущенное, а также 4 место сферы маркетинга и рекламы — одной с тех, бюджет на которую сокращают в кризис одной из первых. Хороший признак — наличие среди активных работодателей банковской сферы и производства. Это означает, что рынок труда растет по главным направлениям относительно равномерно.

По сравнению с маем, посмотреть, что лидеры продолжают "наращивать отрыв" — это касается продаж, IT и студентов, маркетинга и еще большего количества профессиональных сфер. С "неудачников", которые потеряли долю вакансий, можно отметить консультирование, образование и лидера этого условного антирейтинга — медицину. Если меньшую потребность в образовательных вакансиях можно списать на сезонный тренд, медицинская реформа не дает возможности однозначно определить причину падения количества вакансий. Благодаря решительным действиям правительства по сокращению количества медиков и активности зарубежных работодателей, страдающих от нехватки медицинских работников, ситуация на рынке труда врачей и медицинских сестер может измениться кардинально и непредсказуемо. Будем следить за дальнейшей динамикой.

С одной стороны, хорошо, что по большинству сфер положительная динамика по количеству вакансий. С другой, кардинальных изменений нет. Возможно, осенний бизнес-сезон покажет, куда и с какой скоростью будет двигаться рынок труда.

Относительно заработной платы — к сожалению, активизация рынка труда не сопровождается ростом и заработной платы. Подавляющее большинство работодателей предлагают зарплату от 10 тыс. грн, четверть готовы начинать торговаться с 20 тыс. грн, и только 4% вакансий могут хвастаться зарплатой почти в 50 тыс. грн.

Еще одна невеселая новость — средняя предлагаемая заработная плата июня меньше, чем в мае. Так, средняя предлагаемая заработная в Украине в мае 2021, по данным аналитики grc.ua, составила 17 038 грн, в то время я в июне 2021 — уже 14 363 грн.

Можно делать много предположений — и то, что май был достаточно критическим для работодателей, чтобы набрать необходимых специалистов, поэтому на зарплатах не экономили. И сезонный тренд — пора отпусков, набирают уже на осень и поэтому не переплачивают. Возможно, есть еще два сезонных варианты по профессиональным сферам — в агробизнесе пока тихо, поэтому зарплата тоже минимизировалась. И образование на каникулах, поэтому больших достижений, и, соответственно, больших зарплат, не нуждается.

С одной стороны, лидерами по приросту зарплаты является сфере медиа, страхование и добычи сырья — они уже давно нуждаются в этом. А с добычей есть и еще и общемировой тренд роста цен на сырье — поэтому рост есть вполне логичным. С другой, общую картину по зарплате минимизировали сферы образования, закупок и аграриев — и такое падение является сезонным трендом.

Региональная карта распределения зарплаты, как всегда, разноцветная. Безоговорочным лидером является Киев с зарплатой в почти 40 тыс. грн, на втором месте — Харьков, который, несмотря на то, что остался на втором месте, потерял из лидеров больше всего — с 35 тыс. грн в мае до 24 тыс. в июне. К лидерам присоединились Одесса и Львов, июньская зарплата в которых почти не отличается. Но если Одесса "съехала" до 21 тыс. грн из майских 23,5 тыс. грн, то Львов стремительно поднялся с 15 до 21 тыс. грн. Пятерку замыкает Днепр — 19 тыс. грн.

Большинство региональных городов Украины предлагают зарплату от 11 до 15 тыс. грн, наиболее явным аутсайдером является Ивано-Франковская область. Несмотря на положительную динамику в соседних Закарпатской и Тернопольской областях, Ивано-Франковская пока не предлагает интересных по зарплате вакансий.

В июне деловая активность на рынке труда, несмотря на период отпусков, не приходит. Большое количество профессиональных сфер продолжают активный рост количества вакансий. Конечно, на рынке присутствуют сезонные тренды, некоторые из них приводят к падению заработной платы. Если учесть, что сейчас не бизнес-сезон, ситуацию вряд ли можно назвать критической. И, поскольку лето только началось, интересно посмотреть, как будет вести себя рынок труда накануне осеннего бизнес-сезона — "отдыхать" или будет потихоньку готовиться к открытию вакансий и роста конкуренции за специалистов.

Напомним, исследование показало, сколько в Украине зарабатывают медики и есть ли вакансии.

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