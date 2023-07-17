Работа в Украине во время войны: какие теперь профессии самые популярные и сколько платят

В ближайшее время в Украине станут популярными профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказ будет увеличен уже осенью 2023-го. Такое решение приняло правительство. Там прогнозируют, что обновление Украины станет самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны.

Между тем, вакансий на рынке труда становится больше.

Кого ищут работодатели в Украине и сколько готовы платить, рассказала корреспондентка ТСН Карина Вакарева.

"Из-за вынужденной смены места жительства, уничтожения предприятий или просто из-за сокращения без работы сидят 113 тысяч украинцев. Таковы официальные данные Государственного центра занятости", — рассказывает корреспондентка.

Она посетила предприятие, где производят экологичную упаковку для продуктов из материала авторской рецептуры, пульперкартона.

Управляет процессом Сергей. На Львовщину его компания мигрировала из Томаковки, что недалеко от оккупированного Энергодара.



"Мы перевезли точно более 200 тонн оборудования. Это был длительный процесс. Видимо, он занял более 8 месяцев. И все, чтобы сохранить рабочие места. Сейчас на заводе работает около двух сотен человек. Большинство переехали из других регионов", – рассказывает руководитель релоцированного предприятия Сергей Рудковский.

По его словам, у них работают люди из Житомира, Киева, Винницкой области.



"Артем по специальности инженер. Сам родом из Томаковщины. На этом предприятии работает уже девятый год. Все оборудование здесь, говорит, собирал собственноручно. И когда пришлось переезжать, то не колебался", – рассказывает корреспондентка ТСН.



Как сказал Артем, сомнений у него не было, потому что спасал производство.

Работа в Украине / Фото: УНИАН

Рынок труда оживает

По словам экспертов, чем ближе линия фронта, тем сложнее найти работу. Лидерские позиции традиционно удерживает запад Украины.

"Закарпатская область — 190% восстановления рынка труда. То есть сейчас там работы вдвое больше, чем было до полномасштабного вторжения", — сообщил директор по коммуникациям WORK.UA Максим Пилипенко.

Где в Украине лучший рынок труда

Положительная динамика в Киевской области – там разместили более 30 тысяч вакансий. На втором месте – Львовская область с показателем 9 тысяч. Ей на пятки наступает Днепропетровский регион. На четвертом месте Одесщина – соискателей ждет около 7 тысяч вакантных должностей. А замыкает пятерку лидеров Харьковщина. Там насчитали почти 3,5 тысяч вакансий.

"На июнь мы зафиксировали 93 тысячи вакансий, что говорит о том, что работа в Украине есть, найти ее реально", — сообщил Максим Пилипенко.

Спрос на людей, умеющих продавать, считать, водить и готовить, стабилен. Пятерка наиболее востребованных вакансий не изменилась. В июне работодатели активно искали бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов.

Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик.

В Государственном центре занятости говорят, что с появлением новых рабочих мест конкуренция падает.

"До 11 человек на одно место", – сообщают там.



Времена, когда на одну вакансию поступали сотни отзывов – в прошлом. Понемногу бизнес адаптируется к новым вызовам. Собственно, индикатором этого было повышение зарплаты.

Сколько сейчас платят в Украине

Средняя зарплата сейчас держится на отметке 17 тыс. гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году. Специалисты прогнозируют, что зарплаты будут расти.



По словам специалистов, работодатели готовы платить деньги, но вместе с тем и требования, которые они выдвигают: это должен быть высококвалифицированный персонал, стрессоустойчивый.

Изменяется и отношение к профессиям, считавшимся сугубо мужскими. К тому же работодатели порой и сами готовы обучать сотрудников. Между тем, в центрах занятости советуют присмотреться к направлениям, которые будут популярны после окончания войны.

"Это будет строительство, будет развитие коммунальной сферы, транспорт должен быть. Всем найдем рабочие места", – отмечают в Государственном центре занятости.

Напомним, из-за большой войны 2022 года в Украине значительно увеличилось количество безработных украинцев, без работы осталось почти 3,2 млн граждан.

Читайте также: