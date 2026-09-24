Работа во время обеденного перерыва: что говорит закон и какие штрафы угрожают работодателю

Работа, обеденный перерыв / © pexels.com

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Работника не могут вынуждать работать во время официального обеденного перерыва, если он предусмотрен графиком. Закон гарантирует право на отдых и питание, а время перерыва человек может использовать по своему усмотрению.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Соответствующие правила определяет статья 66 Кодекса о работе Украины. Работникам следует предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью до двух часов. Она не входит в рабочее время и, как правило, предоставляется примерно через четыре часа после начала работы.

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Время начала и окончания перерыва определяют правила внутреннего трудового распорядка. При этом работник имеет право распоряжаться в это время по своему усмотрению и даже покидать рабочее место.

Может ли работодатель вынудить работать во время обеда

Если у работника официально установлен, например, перерыв с 13:00 до 14:00, но в это время он должен отвечать на рабочие звонки, обслуживать клиентов, выполнять задачи руководителя или работать с документами, фактически это уже не является полноценным перерывом.

В то же время работа во время обеда не в каждом случае автоматически считается сверхурочной. Это зависит от того, приводит такая работа к превышению установленной для работника нормы рабочего времени.

Если через работу во время перерыва человек фактически работает сверх установленной нормы, могут возникать вопросы сверхурочных часов и их оплаты.

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Когда обеденного перерыва может не быть

Закон предусматривает исключение для работы, где из-за производственных условий установить отдельный перерыв невозможно.

В таком случае работодатель обязан обеспечить работнику возможность принимать пищу в течение рабочего времени. То есть даже без отдельного обеденного перерыва человек не может быть лишен возможности поесть.

Какой штраф грозит работодателю

Отдельного штрафа именно за непредоставление обеденного перерыва закон не устанавливает. В то же время, такое нарушение может квалифицироваться как несоблюдение других требований законодательства о труде.

По статье 265 КЗоТ за такие нарушения предусмотрен штраф в размере одной минимальной зарплаты за каждое нарушение. Повторное нарушение в течение года может привести к штрафу в размере двух минимальных зарплат.

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В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Таким образом, речь идет о 8647 грн за первоначальное нарушение и 17294 грн — за повторное.

В то же время, во время военного положения действует специальное правило: если работодатель полностью и вовремя выполнит предписание об устранении нарушений, выявленных во время внеплановой проверки, штрафы по статье 265 КЗоТ не применяются.

Кроме того, должностные лица и ФЛП могут нести административную ответственность за нарушение законодательства о труде. Размер штрафа зависит от обстоятельств и того, было ли нарушение повторным.

Можно ли отказаться от обеденного перерыва и пойти домой раньше

Самостоятельно отменить обеденный перерыв, чтобы завершить работу раньше, работник не может. Даже если этого хочет, режим работы должен отвечать требованиям трудового законодательства.

Если человек хочет регулярно работать меньше и завершать рабочий день раньше, то это можно оформить как неполное рабочее время. В таком случае меняется продолжительность рабочего дня, а не просто упраздняется предусмотренный законом перерыв.

Следовательно, работодатель не может одновременно установить работнику неоплачиваемый обеденный перерыв и требовать, чтобы он в это время продолжал выполнять рабочие обязанности. Если специфика работы не позволяет установить отдельный перерыв, работнику все равно должны обеспечить возможность принимать пищу в течение рабочего времени.

Как мы писали, работников в Украине нельзя просто штрафовать деньгами за опоздание. По КЗоТ основными дисциплинарными взысканиями является выговор или увольнение. В то же время, время опоздания работодатель имеет право не оплачивать, ведь зарплата начисляется за фактически отработанное время. Также работник может лишиться премии, если такая возможность предусмотрена правилами компании. Если же с зарплаты незаконно удержали средства, работник может потребовать их возврата и обратиться в контролирующие органы или суд.

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