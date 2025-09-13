Работа во время обучения: как студенту сохранить право на отсрочку от мобилизации

Одновременно работающие и обучающиеся студенты сохраняют право на отсрочку / © ТСН.ua

Трудоустройство не является основанием для потери отсрочки от мобилизации для студентов , обучающихся по дневной или дуальной форме. Главные условия сохранения этого права – отсутствие академической задолженности и пропусков занятий.

Разъяснение по этому поводу предоставил юрист Максим Горностай на портале "Юристи.UA".

Работа и обучение: есть ли риск потери отсрочки

По словам юриста, трудоустройство студента не отменяет его права на отсрочку, поскольку это не основание, предусмотренное законом. Однако ключевым фактором является соблюдение условий обучения. Учебное заведение может проверять посещаемость занятий и успеваемость студента. Пропуски занятий без уважительных причин могут привести к отчислению, а это в свою очередь автоматически лишает права на отсрочку.

«Вы не потеряете отсрочку из-за устройства на работу. Но в университете есть план обучения, который вы должны выполнять, в том числе посещать занятия. Также возможны проверки, действительно ли вы посещаете пары», – объясняет Максим Горностай.

Таким образом, пока студент официально находится в учебном заведении и выполняет все требования учебного процесса, его отсрочка остается в силе.

Каким студентам предоставляется отсрочка от мобилизации

Отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется определенной категории студентов, согласно статье 23 Закона Украины № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Это касается соискателей профессионального высшего и высшего образования, а также ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов.

Главные условия для предоставления отсрочки:

Форма обучения: Отсрочка предоставляется только обучающимся по дневной или дуальной форме. Студенты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку.

Последовательность образования: Лицо должно получать образование последовательно. Это означает, что отсрочку можно получить, например, после получения степени бакалавра и поступления на магистратуру, но не в случае повторного получения образования той же степени.

Например, лицо, уже имеющее диплом магистра и снова поступающее на магистратуру, чтобы получить другую специальность, не будет иметь права на отсрочку. Однако, если она после магистратуры поступает в аспирантуру, это уже считается последовательным получением высшего образования и отсрочка сохраняется. Отсрочка действует в течение всего периода обучения.

Напомним, поступавшие после 25 лет студенты могут потерять отсрочку . В Раде хотят ограничить злоупотребление правом отсрочки от мобилизации для студентов.