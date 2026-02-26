Работа во время воздушной тревоги: имеют ли право уволить за пребывание в укрытии

Укрытие / © Getty Images

В условиях военного состояния воздушные тревоги часто раздаются в рабочее время. Главным приоритетом в такой ситуации остается сохранение жизни и здоровья людей. Однако на практике возникают конфликты: вправе ли работник покинуть рабочее место, как оплачивается это время и что грозит работодателю за принуждение к труду под сиренами.

На эти вопросы ответили специалисты Безвозмездной юридической помощи.

По их словам, работник имеет полное право отказаться от исполнения своих обязанностей на время продолжительности воздушной тревоги. Даже при прямом указании руководителя оставаться на месте, человек должен руководствоваться соображениями собственной безопасности.

Закон не обязывает каждое предприятие иметь собственное укрытие. Однако работодатель несет ответственность за информирование персонала: он должен четко разъяснить работникам и посетителям маршрут в ближайшее хранилище и алгоритм действий.

Отсутствие рабочего места во время тревоги не может квалифицироваться как прогул. Это правило действует безусловно, если:

работник сообщил руководство о том, что идет в укрытие;

на самом предприятии нет безопасного места для продолжения работы;

человек задержался, поскольку потратил время на дорогу от укрытия до рабочего места после отбоя.

Оплата труда: как считают часы в укрытии

Если условия хранилища не позволяют выполнять должностные обязанности, работодатель имеет право оформить простой. Законодательство гарантирует, что оплата за этот период рассчитывается в размере не менее 2/3 от установленного оклада.

Если специфика работы позволяет работнику продолжать выполнять задачи непосредственно в укрытии — простой не оформляется, а время оплачивается по стандартному тарифу.

Куда жаловаться в случае нарушения

Как утверждают правозащитники, прямого наказания за сам факт функционирования предприятия во время сирен законодательство не определяет. Однако ситуация коренным образом изменяется в случае трагических последствий.

Если руководитель запретил подчиненным покинуть рабочие места и во время атаки люди пострадали или погибли, он будет нести строгую ответственность. Минимальная санкция предусматривает штраф от 340 гривен, максимальная — лишение свободы на срок до 7 лет.

В случаях, когда администрация систематически вынуждает работать под угрозой обстрелов, юристы советуют действовать решительно. Жалобу можно подать в:

профсоюзного комитета (при его наличии на предприятии);

Государственная служба Украины по трудам;

Национальная полиция.

К слову, Верховный суд Украины в своем постановлении от 12 января 2026 окончательно определил: отсутствие работника на месте из-за пребывания в укрытии не является нарушением трудовой дисциплины.

Суд рассматривал дело женщины, которую уволили якобы за трехчасовой прогул. В ходе разбирательства выяснилось, что в это время в Киеве звучала сирена. Сотрудница переместилась в безопасное место, а после отбоя с разрешения руководства обратилась в больницу из-за ухудшения самочувствия.

Напомним, в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за недопуск людей к укрытиям во время воздушной тревоги или российской атаки.

По словам адвоката Татьяны Козаченко, за такие действия должностным лицам может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен, а в случае повторного нарушения — большая сумма. Если же недопуск привел к тяжелым последствиям, возможно возбуждение уголовного производства, в том числе по статьям Уголовного кодекса по поводу оставления в опасности и необеспечения доступа к укрытию. Наказание может предусматривать и лишение свободы.