Работа военно-врачебных комиссий: в Минобороны анонсировали изменения

Министерство обороны планирует ввести изменения в работе военно-врачебных комиссий.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Министерство обороны анонсировало новации в работе военно-врачебных комиссий, которые делают заключение о пригодности к службе военнообязанных.
Как рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр, во время встречи волонтеры озвучили конкретные случаи недобросовестного исполнения обязанностей в сфере медобеспечения военнослужащих. Потому министр поручил проверить эту информацию и принять соответствующие действия.
По ее словам, в настоящее время происходит масштабирование сети военно-врачебных комиссий, расширено их количество за счет создания в гражданских больницах.
Что делается сейчас:
- масштабирование сети ВВК, расширено количество военно-врачебных комиссий за счет их создания в гражданских больницах;
- начаты пилотные проекты по электронному документообороту;
- разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь;
"Речь идет о пяти городах Украины, в которых наиболее загружены военно-врачебные комиссии, – Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. В ближайших планах перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронными очередями", — пояснила Маляр.
- разработаны и проголосованы в первом чтении два законопроекта, призванных упростить процедуру прохождения ВВК.
Напомним, в Украине создадут внештатные военно-врачебные комиссии.
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