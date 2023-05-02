Работа военно-врачебных комиссий: в Минобороны анонсировали изменения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Министерство обороны анонсировало новации в работе военно-врачебных комиссий, которые делают заключение о пригодности к службе военнообязанных.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр, во время встречи волонтеры озвучили конкретные случаи недобросовестного исполнения обязанностей в сфере медобеспечения военнослужащих. Потому министр поручил проверить эту информацию и принять соответствующие действия.

По ее словам, в настоящее время происходит масштабирование сети военно-врачебных комиссий, расширено их количество за счет создания в гражданских больницах.

Что делается сейчас:

масштабирование сети ВВК, расширено количество военно-врачебных комиссий за счет их создания в гражданских больницах;

начаты пилотные проекты по электронному документообороту;

разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь;

"Речь идет о пяти городах Украины, в которых наиболее загружены военно-врачебные комиссии, – Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. В ближайших планах перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронными очередями", — пояснила Маляр.

разработаны и проголосованы в первом чтении два законопроекта, призванных упростить процедуру прохождения ВВК.

Напомним, в Украине создадут внештатные военно-врачебные комиссии.

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