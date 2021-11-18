Работа за границей для украинцев: в каких странах можно трудоустроиться новичкам и какие там зарплаты

Больше всего вакансий для украинцев есть в Польше.
По разным данным, за границей работает от 3 до 5 миллионов украинцев. В то же время, в других государствах не всегда требуют от потенциального работника наличие опыта работы.
Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua
Согласно статистике портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка. Больше всего вакансий, где не нужен опыт работы, есть в Польше (21%). На втором месте – Кипр (7%), третье-четвертое место с одинаковым показателем в 6% заняли Германия и Турция.
Далее рейтинг выглядит так:
- Китай (5%);
- Таджикистан (5%);
- Армения (4%);
- США (4%);
- ОАЭ (4%);
- Южная Корея (4%).
18% вакансий за границей на сайте grc.ua предлагают именно студентам. На втором месте – работа в сфере продаж (17%). На третьем месте – информационные технологии, интернет, телекоммуникации. На ИТишников приходится 13% вакансий.
Следующие позиции:
- административный персонал (9%);
- рабочий персонал (6%);
- маркетинг, реклама, PR (5%);
- производство, сельское хозяйство (4%);
- наука, образование (4%).
Меньше всего повезло юристам (0,7%), специалистам по добыче сырья (0,3%), страховщикам (0,3%) и работникам спортивных клубов, салонов красоты (0,3%).
Сколько платят новичкам за границей:
- От 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% работодателей.
- 50 800–72 300 грн – 20%.
- 72 300–93 800 грн – 12%.
- 93800-115300 грн – 11%.
- Более 115 300 грн – 10%.
То есть, примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.
Самые большие зарплаты можно получить в таких странах:
- Германия – 134 700 грн.
- Кипр – 63 600 грн.
- Армения – 38900 грн.
- Польша – 37500 грн.
- ОАЭ – 33700 грн.
- США – 32700 грн.
- Китай – 28800 грн.
- Южная Корея – 25 800 грн.
- Таджикистан – 23600 грн.
- Турция – 18300 грн.
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