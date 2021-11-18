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Работа за границей для украинцев: в каких странах можно трудоустроиться новичкам и какие там зарплаты

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Работа за границей для украинцев: в каких странах можно трудоустроиться новичкам и какие там зарплаты

Pexels

Больше всего вакансий для украинцев есть в Польше.

По разным данным, за границей работает от 3 до 5 миллионов украинцев. В то же время, в других государствах не всегда требуют от потенциального работника наличие опыта работы.

Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua

Согласно статистике портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка. Больше всего вакансий, где не нужен опыт работы, есть в Польше (21%). На втором месте – Кипр (7%), третье-четвертое место с одинаковым показателем в 6% заняли Германия и Турция.

Далее рейтинг выглядит так:

  • Китай (5%);
  • Таджикистан (5%);
  • Армения (4%);
  • США (4%);
  • ОАЭ (4%);
  • Южная Корея (4%).

18% вакансий за границей на сайте grc.ua предлагают именно студентам. На втором месте – работа в сфере продаж (17%). На третьем месте – информационные технологии, интернет, телекоммуникации. На ИТишников приходится 13% вакансий.

Следующие позиции:

  • административный персонал (9%);
  • рабочий персонал (6%);
  • маркетинг, реклама, PR (5%);
  • производство, сельское хозяйство (4%);
  • наука, образование (4%).

Меньше всего повезло юристам (0,7%), специалистам по добыче сырья (0,3%), страховщикам (0,3%) и работникам спортивных клубов, салонов красоты (0,3%).

Сколько платят новичкам за границей:

  • От 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% работодателей.
  • 50 800–72 300 грн – 20%.
  • 72 300–93 800 грн – 12%.
  • 93800-115300 грн – 11%.
  • Более 115 300 грн – 10%.

То есть, примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.

Самые большие зарплаты можно получить в таких странах:

  • Германия – 134 700 грн.
  • Кипр – 63 600 грн.
  • Армения – 38900 грн.
  • Польша – 37500 грн.
  • ОАЭ – 33700 грн.
  • США – 32700 грн.
  • Китай – 28800 грн.
  • Южная Корея – 25 800 грн.
  • Таджикистан – 23600 грн.
  • Турция – 18300 грн.

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