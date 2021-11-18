Работа за границей для украинцев: в каких странах можно трудоустроиться новичкам и какие там зарплаты

Работа за границей для украинцев: в каких странах можно трудоустроиться новичкам и какие там зарплаты

Больше всего вакансий для украинцев есть в Польше.

По разным данным, за границей работает от 3 до 5 миллионов украинцев. В то же время, в других государствах не всегда требуют от потенциального работника наличие опыта работы.

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Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua

Согласно статистике портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка. Больше всего вакансий, где не нужен опыт работы, есть в Польше (21%). На втором месте – Кипр (7%), третье-четвертое место с одинаковым показателем в 6% заняли Германия и Турция.

Далее рейтинг выглядит так:

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Армения (4%);

США (4%);

ОАЭ (4%);

Южная Корея (4%).

18% вакансий за границей на сайте grc.ua предлагают именно студентам. На втором месте – работа в сфере продаж (17%). На третьем месте – информационные технологии, интернет, телекоммуникации. На ИТишников приходится 13% вакансий.

Следующие позиции:

административный персонал (9%);

рабочий персонал (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

производство, сельское хозяйство (4%);

наука, образование (4%).

Меньше всего повезло юристам (0,7%), специалистам по добыче сырья (0,3%), страховщикам (0,3%) и работникам спортивных клубов, салонов красоты (0,3%).

Сколько платят новичкам за границей:

От 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% работодателей.

50 800–72 300 грн – 20%.

72 300–93 800 грн – 12%.

93800-115300 грн – 11%.

Более 115 300 грн – 10%.

То есть, примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.

Самые большие зарплаты можно получить в таких странах:

Германия – 134 700 грн.

Кипр – 63 600 грн.

Армения – 38900 грн.

Польша – 37500 грн.

ОАЭ – 33700 грн.

США – 32700 грн.

Китай – 28800 грн.

Южная Корея – 25 800 грн.

Таджикистан – 23600 грн.

Турция – 18300 грн.

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