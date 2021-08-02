Работа за рубежом в IT-сфере: топ-5 стран, которые чаще всего ищут специалистов из Украины

Работа за рубежом в IT-сфере: топ-5 стран, которые чаще всего ищут специалистов из Украины

Зарплата для IT-специалиста за рубежом колеблется от 40 тыс. до 250 тыс. грн.

ІТ-сфера одна из тех, что быстро растет в Украине, где заработные платы радуют своим размером и стабильностью. Однако, несмотря на это, ежегодно 5-7% украинских ІТ-специалистов едет работать за границу. Более того, возвращаются обратно единицы.

Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua.

Так, в июле 5% всех вакансий в сфере IT/телеком предлагали работу за рубежом. В мае-июне таких вакансий было чуть меньше — 3,2% от общего числа всех актуальных вакансий категории. Отмечается, что большинство работодателей, которые предлагают украинским айтишникам работу за рубежом, это компании-аутсорсеры, которые отдаленно работают с иностранными заказчиками (49% объявлений) или рекрутеры, которые ищут специалистов по заказу иностранных компаний (32%). Но, есть и прямые запросы на релокейт от международных компаний.

Зарплата для IT-специалиста за рубежом колеблется от 40 тыс. до 250 тыс. грн. Ее уровень зависит от страны, уровня профессионализма кандидата, опыта работы и "редкости" навыков. Так, например, начинающему PHP разработчику в Армении предлагают от 40 до 60 тыс. грн (после налогообложения). Работа удаленная, но переезд в Армению — обязательный, команда проводит еженедельные встречи в офисе. Высокий уровень знания английского не требуется, важно — знание баз данных (MySQL/PostgreSQL/Oracle/etc). Для сравнения, начинающему специалисту в PHP-разработке на Кипре предлагают уже от 2300 EUR (73 тысячи грн) на руки, кроме этого обещают бонус за переезд, помощь в оформлении документов для переезда сотрудника и его семьи, а также оплату жилья в течение первых двух месяцев. Английский на уровне Upper Intermediate — обязательное требование, так же как и опыт работы на PHP, Golang, Linux, MariaDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse.

Чаще всего украинцев ищут IТ-компании из Молдовы (4%), Армении (5%), Германии (7%), США (12%) и Кипра (21%). Есть вакансии также для тех, кто мечтает переехать в Польшу, Израиль, страны Балтики, но их гораздо меньше.

Самая высокая компенсация, согласно данным grc.ua, для специалистов из сферы IT, которые мечтают о переезде — на Кипре. Средний оклад для айтишников на острове — около 135 тыс. грн. Начинающие могут рассчитывать на оклады от 95,6 тыс. грн (45% всех актуальных вакансий категории IT/телеком на острове). Специалисты с опытом работы от шести лет могут рассчитывать на компенсацию от 249 тыс. грн (3% всех вакансий).

На втором месте по уровню заработных плат — Германия. Средний оклад в этой стране около 110 тыс. грн. Можно получать и больше (от 161 тыс. грн), но таких вакансий лишь 10%. Большинство предложений о работе (40%) предлагает компенсацию от 67,2 до 100 тыс. грн, вместе с тем переезд в Германию не обязателен. Чаще всего это удаленная работа на немецкую компанию, которая не предполагает переезд или переезд возможен после окончания испытательного срока (в таком случае заработная плата пересматривается).

На третьем месте среди стран с самыми высокими зарплатными предложениями для IT-специалистов на кадровом портале grc.ua — США. Средняя компенсация около 105 тыс. грн/месяц. Здесь также возможны варианты сотрудничества — удаленно из Украины, работа по времени Нью-Йорка, Калифорнии или Далласа (заработная плата от 58 до 120 тыс. грн) или полноценный переезд в страну звездно-полосатого флага (17% от общего числа всех вакансий, предлагают работу украинским айтишникам в США).

Четвертое место у Армении. Средняя компенсация труда разработчика в стране — до 100 тыс. грн. Больше всего вакансий в зарплатном диапазоне от 60 до 85,9 тыс. грн (50%). По сравнению с киевским меркам это не самые высокие оклады, но в Армении их готовы платить даже новичкам без опыта работы или с минимальным опытом работы.

Меньше всего предлагают компании со штаб-квартирами в Молдове. Средняя компенсация, которую готовы платить молдаоские работодатели, составляет около 45 тыс. грн. Чаще всего (67% всех вакансий региона) ищут не разработчиков, а специалистов по продажам в сфере IT. Разработчикам предлагают оклады от 56 тыс. грн (начальный уровень, минимальное знание английского языка, есть возможность работать удаленно из Украины).

Напомним, ранее сообщалось, какие в Украине предлагают вакансии для молодежи и студентов и сколько им платят работодатели.

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