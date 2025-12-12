"Работаем дальше": Офис генпрокурора и сам Кравченко опровергли фейк об отставке

Руслан Кравченко.

В Сети появилась информация о якобы отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. В Офисе генпрокурора опровергают это. Впоследствии само чиновник заявил, что продолжает исполнять обязанности.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Офисе генерального прокурора, а также стало известно из сообщения Кравченко в Facebook.

Глава Офиса генпрокурора сообщил, что «не подавал и не собирается подавать в отставку».

Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Работаем дальше, не расслабляемся», - подчеркнул Кравченко.

Информация об «отставке» генпрокурора

Заметим, 12 декабря в Телеграмм-канале "Bankova Mail" появилась информация о том, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Журналист Василий Крутчак заявил, будто генпрокурор сам написал заявление об отставке.

Сообщения из Телеграмм-канала Bankova Mail.

Что говорят в Офисе генпрокурора

В ОГП подчеркнули, что информация в Телеграмм-канале ложная. Источники ТСН.ua опровергают это.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили нам.

Напомним, 28 ноября тогда еще у главы ОП Андрея Ермака провели обыски. Политик заявил о полном содействии следователям. В тот же день Ермак написал заявление об увольнении, а президент Владимир Зеленский подписал указ №868 об отставке с должности руководителя Офиса президента.

Лишь несколько дней назад президент впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, рассматриваемых на должность главы Офиса президента. В списке шесть человек. В частности, министр обороны Денис Шмигаль, глава ГУР Кирилл Буданов и военный, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.