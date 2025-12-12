- Дата публикации
"Работаем дальше": Офис генпрокурора и сам Кравченко опровергли фейк об отставке
Глава ОГП заявил, что «не собирается подавать в отставку».
В Сети появилась информация о якобы отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. В Офисе генпрокурора опровергают это. Впоследствии само чиновник заявил, что продолжает исполнять обязанности.
Об этом сообщили источники ТСН.ua в Офисе генерального прокурора, а также стало известно из сообщения Кравченко в Facebook.
Глава Офиса генпрокурора сообщил, что «не подавал и не собирается подавать в отставку».
Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Работаем дальше, не расслабляемся», - подчеркнул Кравченко.
Информация об «отставке» генпрокурора
Заметим, 12 декабря в Телеграмм-канале "Bankova Mail" появилась информация о том, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Журналист Василий Крутчак заявил, будто генпрокурор сам написал заявление об отставке.
Что говорят в Офисе генпрокурора
В ОГП подчеркнули, что информация в Телеграмм-канале ложная. Источники ТСН.ua опровергают это.
"Информация не соответствует действительности", - сообщили нам.
Напомним, 28 ноября тогда еще у главы ОП Андрея Ермака провели обыски. Политик заявил о полном содействии следователям. В тот же день Ермак написал заявление об увольнении, а президент Владимир Зеленский подписал указ №868 об отставке с должности руководителя Офиса президента.
Лишь несколько дней назад президент впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, рассматриваемых на должность главы Офиса президента. В списке шесть человек. В частности, министр обороны Денис Шмигаль, глава ГУР Кирилл Буданов и военный, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.