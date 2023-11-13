Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров о вступлении в ЕС – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что власти Украины могут и должны обеспечить абсолютно четкий результат: какой бы ни была информационная повестка дня мира, партнеры должны понимать и слышать украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с дипломатами, членами правительства, представителями Верховной Рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении украинцам 13 ноября.
"Наши шаги и наши решения. Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров. Для Украины это принципиально – реализовать все предоставленные рекомендации Еврокомиссии все семь рекомендаций и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский Союз", – отметил он.
Кроме того, президент провел несколько совещаний и по поводу новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для украинских воинов, международная коммуникация Украины.
"Мы можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат: какой бы ни была информационная повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев. И это будет", — подчеркнул президент.
Напомним, у Зеленского рассказали, когда начнется процесс переговоров о вступлении в ЕС.
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