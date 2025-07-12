"Работаем с ментами": как действуют схемы по переправке уклонистов в Приднестровье и сколько стоит "билет"

СМИ о схемах бегства уклоняющихся к Приднестровью — детали / © УНИАН

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Нередко украинские мужчины, пытаясь избежать мобилизации, бегут в непризнанное Приднестровье.

Журналисты «Следствие.Инфо» пообщались с организаторами «маршрутов» и самими уклонистами, которые рассказали, как действуют схемы и сколько стоит «такса».

По словам организаторов схем, просят клиентов приехать в Одессу, откуда привлеченные водители перевозят их к границе с Приднестровьем.

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«Работаем с ментами»

«Нас забрали машиной из гостиницы, и мы двигались где-то 100 км к границе. Затем пересели еще в одну машину. Дальше нас высадили где-то в поле и сказали спрятаться в лесопосадке. Минут через 10 нас с тепловизором нашел проводник. Я насчитал около 14-17 человек, которые занимались тем, чтобы мы уехали. На каждом этапе они между собой по рациям общались. Там точно в команде есть пограничники. И те, что на дронах, и те, что с тепловизорами. Нас буквально вели в темноте», — рассказал журналистам мужчина, бежавший в Приднестровье из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Один из организаторов незаконных переправок в разговоре с журналистами также утверждал, что в эту схему привлечены правоохранители: «Там мы работаем с ментами… Ну, короче, и полиция там задействована, и таможня».

Сколько стоит «билет»

Пресофицерша 2-го пограничного отряда Госпогранслужбы Юлия Галицкая подтверждает, что с начала полномасштабного вторжения РФ участок границы с непризнанным Приднестровьем пользуется спросом у уклонистов.

«Стоимость таких поездок варьировалась от $5 тысяч, $20 тысяч и даже были большие цифры», — говорит пресс-офицер.

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Почему именно Приднестровье

Военный Госпогранслужбы Павел (фамилию он попросил не разглашать), занимающийся борьбой с нелегальной миграцией, пояснил, почему Приднестровье так популярно среди уклонистов.

По его словам, организаторы незаконных переправок выбирают этот участок границы из-за того, что сейчас он достаточно слабо охраняется со стороны непризнанного Приднестровья.

«И тем самым они (беглецы, — ред.) упрощают себе путь для дальнейшего пересечения границы в Молдову. А также важно, что это сегмент („ПМР“, самопровозглашенная „Приднестровская молдавская республика“) враждебной к нам страны. Насколько мы все знаем, ПМР — это подконтрольная непризнанная страна, полностью финансируемая РФ. И я думаю, что им поступают прямые указания по пропуску этих лиц», — рассказывает Павел.

Он предупреждает, что украинские уклонисты и не подозревают, какой опасности себя подвергают, убегая в Приднестровье. Ведь там они попадают в подвалы на жестокие допросы российских спецслужб. Детальнее об этом читайте по ссылке.

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