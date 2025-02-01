Работает ли база данных "Армор" для розыска уклонистов: в МВД опровергают сбой

Работа горячей линии Нацполиции "102" и сервисных центров МВД не была нарушена.

В субботу, 1 февраля, появилась информация о сбое, якобы произошедшем в работе специальной базы розыска МВД Украины "Армор". Эта электронная система содержит информацию обо всех правонарушителях, в частности уклонистах.

Однако в МВД опровергают такое сообщение, которое распространили некоторые СМИ.

В частности, издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что из-за сбоя якобы не работает горячая линия "102" и сервисные центры МВД.

В сообщении говорится, что полиция временно не может проверять информацию о разыскиваемых лицах, в частности уклонистах, а сервисные центры МВД потеряли доступ к базам данных граждан.

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В МВД отреагировали на это сообщение, заверив, что спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме.

“Никаких масштабных сбоев не зафиксировано. Аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД”, — сообщили в министерстве.

К тому же "Телеграфу" сообщили о том, что уже более 7 лет система "Армор" не функционирует, вместо нее действует система "Информационный портал Национальной полиции" (ИПНП), в котором никаких сбоев не происходило.

Напомним, в Украине после недавних кибератак на государственные реестры, осуществленные с территории России, было проведено обновление важных данных, которые теперь доступны как государственным, так и частным исполнителям.

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