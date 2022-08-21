Работает на победу: как 102-летняя Любовь Ярош помогает ВСУ

От велика до малого — все в семье пани Любы приближают победу.

Во главе семьи из Житомирской области стоит Любовь Ярош. Ей 102 года. Она с дочками плетет "кикиморы" для военных. В Войске находятся ее внуки. А правнуки, как умеют, тоже зарабатывают деньги на армию.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.

"Госпожа Люба 102 года. И хоть ходит уже с двумя палками, но сидеть без дела не может. Вместе с дочками и соседкой она плетет "кикиморы". Схема такова: госпожа Люба рассотует мешковину, дочери крючками нити привязывают к сетке. Работа кропотливая и очень ответственная", — рассказывает корреспондентка ТСН.

Любовь трудится и скормит свою жизнь. За 102 года она пережила голод в 1933 году. Выжила во Вторую мировую войну. Тогда ее деревня была оккупирована немцами. Советские власти отправили в ссылку на Донбасс. Теперь – снова война.

За непростую жизнь, она родила четверых детей. Есть семь внуков и столько же правнуков. Теперь все вместе трудятся ради победы. Она с дочками плетет "кикиморы". Внуки – в войске. Правнуки тоже зарабатывают на армию, как умеют.

Чтобы сделать одну "кикимору", вместе трудятся с неделю. Госпожа Люба, когда нарастает много нитей, не идет отдыхать, а садится рядом "кикиморы" и начинает петь.

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