"Работает ПэВэО": в Крыму оккупанты попали в свой беспилотник и выдали его за украинский

В Крыму недалеко от Джанкоя российские оккупанты сбили беспилотник.

На радостях вражеские телеграмм-каналы объявили, что сбили БпЛА ЗСУ, а потом разглядели, что не такой уж он и украинский и удалили свои публикации.

О работе вражеского ПВО сообщают в Сети.

"Работает ПэВэО: орки в Джанкое сбили свой же беспилотник", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на частях беспилотника нарисованы звезды. Подобные маркировки отсутствуют на БпЛА ВСУ.

Напомним, мобилизация в России может привести к свержению Путина, заявили в Минобороны Словакии.

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