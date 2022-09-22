"Работает ПэВэО": в Крыму оккупанты попали в свой беспилотник и выдали его за украинский

В Крыму недалеко от Джанкоя российские оккупанты сбили беспилотник.
На радостях вражеские телеграмм-каналы объявили, что сбили БпЛА ЗСУ, а потом разглядели, что не такой уж он и украинский и удалили свои публикации.
О работе вражеского ПВО сообщают в Сети.
"Работает ПэВэО: орки в Джанкое сбили свой же беспилотник", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что на частях беспилотника нарисованы звезды. Подобные маркировки отсутствуют на БпЛА ВСУ.
Напомним, мобилизация в России может привести к свержению Путина, заявили в Минобороны Словакии.
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