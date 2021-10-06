Работает вместе с Мецгером с 2015 года: что известно о руководителе пресс-службы "Укрэксимбанка"

Работает вместе с Мецгером с 2015 года: что известно о руководителе пресс-службы "Укрэксимбанка"

Официальная биография Пикалова на сайте банка отсутствует.

Скандал вокруг "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером вызвал большой резонанс и привлек внимание к работникам финучреждения, которые позволили себе такое поведение. Так, в личном кабинете Мецгера во время этих событий кроме него также находился директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов. Именно его председатель правления государственного финучреждения просил прекратить съемку, когда услышал от журналиста неудобный вопрос.

ТСН.ua собрал все, что известно о руководителе пресс-службы "Укрэксимбанка".

Так, как говорится на странице Пикалова в Facebook, ему 44 года — родился он 26 июля 1977 года в городе Чертков Тернопольской области. Сейчас проживает в Буче под Киевом.

Учился директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" в КНУ имени Тараса Шевченко — в 2014 году там он получил образование психолога, а в 2017 закончил еще и институт журналистики.

В 2015 году начал работать в "Укргазбанке", где был директором Департамента информационной политики, маркетинга и рекламы. Стоит отметить, что с 2015 года свою трудовую деятельность в этом же банке начал и Евгений Мецгер. Перешли из "Укргазбанка" в "Укрэксимбанк" они также фактически одновременно — в 2020 году. Мецгер возглавил финучреждение, а Пикалов стал главным по информационной политике банка.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер (слева на фото) и руководитель прессслужбы Владимир Пикалов (справа) / Финансовый клуб

Стоит отметить, что официальной биографии Владимира Пикалова на сайте "Укрэксимбанка" нет. Сейчас также неизвестно, будет ли он также, как и Мецгер, отстранен от должности руководителя пресс-службы на время расследования.

Напомним, 4 октября в стенах "Укрэксимбанка" было совершено нападение на журналистов "Схем". Инцидент произошел во время записи официально оговоренного интервью с председателем правления финучреждения Евгением Мецгером, которому не понравился один из вопросов и он распорядился камеры забрать, а видеоматериал уничтожить. В личном кабинете Мецгера также находились директор департамента информационной политики финучреждения Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который и "применил физическую силу к оператору".

Позже, уничтоженный материал, журналистам удалось восстановить. На скандал сразу отреагировали в посольстве США и Британии. А в Офисе президента заявили о необходимости отстранения председателя "Укрэксимбанка". Уже через час сам Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об отстранении. По факту препятствования профессиональной деятельности возбуждено уголовное дело.

Новости Украины Евгений Мецгер сложил полномочия после инцидента с "Радио Свобода"

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