"Работал" даже во время перерывов между уроками: в Хмельницком учитель торговал наркотиками (фото)

"Работал" даже во время перерывов между уроками: в Хмельницком учитель торговал наркотиками (фото)

Педагогу грозит до 10 лет лишения свободы.

В г. Хмельницький 38-летний учитель одного из лицеев торговал наркотиками. Мужчина продавал амфетамин даже во время перерывов в учебном заведении.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Амфетамин и другие запрещенные вещества учитель продавал местным наркозависимым. Он торговал наркотиками даже во время перерывов между занятиями в заведении, где преподавал.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Мужчину задержали при продаже амфетамина. Педагогу инкриминируют ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, киевлянка передавала наркотики в оккупированный Донецк в гипсовых скульптурах.

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