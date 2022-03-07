Работал на ФСБ и финансировал "ДНР": директора днепровского предприятия разоблачили в госизмене

Работал на ФСБ и финансировал "ДНР": директора днепровского предприятия разоблачили в госизмене

Также задержанный передавал российским спецслужбам данные о дислокации украинских воинских частей.

В пятницу, 4 марта, спецслужбами в г. Киеве задержан директор одного из предприятий Днепра. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, в организации финансирования в крупных размерах ДНР группой лиц, а также в содействии деятельности террористической организации.

Об этом сегодня, 7 марта, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый на выполнение задач кураторов ФСБ РФ совместно с бывшими военными офицерами Главного управления разведки Министерства обороны Украины контролировал выполнение оборонных заказов и организовал передачу сведений о дислокации воинских частей ВС Украины спецслужбам РФ.



Также задержанный наладил поставки товарно-материальных ценностей на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы обеспечит функционирование террористической ДНР.



Сейчас подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, правоохранители задержали мэра Купянска, который "сдал" город оккупантам.