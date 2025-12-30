Работал на врага через Беларусь: ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату ОПЗЖ.

ДБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о еще одном подозрении бывшему народному депутату от запрещенной партии " ОПЗЖ» Экспарламентарий, который, вероятно, скрывается в России, обвиняется в государственной измене и сокрытии доходов.

Об этом сообщает ДБР Украины.

По данным следствия, зимой 2022-2023 годов подозреваемый регулярно выступал в пропагандистских эфирах на белорусском ТВ. В программах он публично поддерживал военную агрессию РФ, распространял антиукраинские нарративы и участвовал в информационно-психологических операциях противника.

Кроме информационного сотрудничества с оккупантами, ДБР выявило факты преднамеренного непредставления электронных деклараций за 2021-2023 годы. Мужчине инкриминируют:

государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ);

умышленное непредставление деклараций (ст. 366-3 УКУ).

Санкция статьи предусматривает высшую меру наказания — пожизненное заключение. Ранее в суд уже направляли дело против этого же депутата за госпредательство и нападение на ветерана АТО.

Напомним, ранее в Украине задержан народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск нардепа. Христенко. Днем исчезновения Христенко считают 21 июля 2025 года. Последний раз его видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области.

