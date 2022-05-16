Работал на врага: жителя Ровно за госизмену приговорили к 13 годам заключения

Работал на врага: жителя Ровно за госизмену приговорили к 13 годам заключения

В Ровно суд вынес приговор мужчине, сотрудничавшему с врагом.

Ровенчанин проведет за решеткой 13 лет своей жизни.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде прокурором доказано, что мужчина, исповедуя пророссийские взгляды и действуя по идеологическим мотивам, начиная с октября 2021 года, собирал и с помощью интернет-мессенджеров передавал государству-агрессору информацию о стратегических объектах Ровенской области.

"Данные касались установления режима охраны, наличия контрольно-пропускных пунктов, дополнительных защитных сооружений, критически важных объектов военной части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Дубенщине. Также осужденный отслеживал и передавал информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины из г. Ровно в направлении г. Киева, железнодорожных эшелонов с военной техникой и представителями военных формирований, которые в составе ВСУ участвуют в защите и обороне территориальной целостности Украины", — сообщают в Офисе генпрокурора.

Свою вину в суде мужчина признал.

Напомним, что сотрудники спецслужбы задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, сдававшего позиции украинских военных. Информацию о перемещении ВСУ, которую предоставлял коллаборант, в дальнейшем передавали российской спецслужбе.

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