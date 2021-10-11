"Работал профессионал": в МВД раскрыли новые подробности дела о покушении на Шефира

"Работал профессионал": в МВД раскрыли новые подробности дела о покушении на Шефира

Правоохранители тщательно исследовали 430 гектаров местности возле места, где было совершено нападение на Шефира.

Покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, чью машину обстреляли неизвестные и тяжело ранили водителя, совершил, скорее всего, профессионал. Сейчас правоохранители проводят расследование этого инцидента.

Такое мнение высказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

Енин говорит, что в этом деле правоохранители работают на "отлично". И уже в ближайшее время общество проинформируют о продвижении по этому резонансному уголовному делу.

"Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", — отметил он.

По его словам, сейчас правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности, где было совершено покушение на Шефира. Некоторые участки осмотрели повторно и обнаружили дополнительные вещественные доказательства.

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"Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий и определенная часть из них еще продолжается. Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятным маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды. И даже во время второго обзора мы нашли дополнительные вещественные доказательства ... На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, полученных из соответствующих камер", — добавил он.

Напомним, в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.

В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства.

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