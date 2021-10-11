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"Работал профессионал": в МВД раскрыли новые подробности дела о покушении на Шефира

"Работал профессионал": в МВД раскрыли новые подробности дела о покушении на Шефира

УНІАН

Правоохранители тщательно исследовали 430 гектаров местности возле места, где было совершено нападение на Шефира.

Покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, чью машину обстреляли неизвестные и тяжело ранили водителя, совершил, скорее всего, профессионал. Сейчас правоохранители проводят расследование этого инцидента.

Такое мнение высказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

Енин говорит, что в этом деле правоохранители работают на "отлично". И уже в ближайшее время общество проинформируют о продвижении по этому резонансному уголовному делу.

"Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", — отметил он.

По его словам, сейчас правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности, где было совершено покушение на Шефира. Некоторые участки осмотрели повторно и обнаружили дополнительные вещественные доказательства.

"Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий и определенная часть из них еще продолжается. Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности — район, в котором было совершено это преступление — на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятным маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды. И даже во время второго обзора мы нашли дополнительные вещественные доказательства ... На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, полученных из соответствующих камер", — добавил он.

Напомним, в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.

В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства.

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