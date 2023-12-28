Работал сразу на две разведки: в Одессе задержали хитрого шпиона, которого обманула СБУ

После "освобождения" Одессы предатель хотел, чтобы оккупанты подарили ему квартиру в городе.

В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который шпионил для фейковой "Приднестровской молдавской республики" и ФСБ РФ. Для этого он установил контракт с работницей СБУ и договорился, что она будет передавать ему данные о военных.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы.

СБУ передавала предателю фейковую информацию об агентах Украины и военных на границе

По данным суда, уроженца Тирасполя и гражданина Украины разведка фейковой "ПМР" завербовала еще в 2019 году. Предателю не нравилась независимая Украина и он даже принадлежал к так называемой организации "Антимайдан". Его задачей было шпионить за военным и социальным сектором в Украине.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году шпион возобновил свою активную деятельность. Чтобы получить доступ к информации о военных он решил через знакомую адвоката наладить контакт с работницей СБУ. Он убеждал ее предоставлять информацию о военных в Одессе и у границы так называемой "ПМР".

После этого работница СБУ сообщила своему руководству о предложении сотрудничества с агентом "ПМР". В СБУ решили, что будут передавать подозреваемому фейковую информацию, которая его интересует. Сначала он запросил информацию об агентах СБУ в "ПМР" и ему передали ложные сведения, которые он отдал своим кураторам.

После того шпион попросил работницу СБУ предоставить ему информацию о количестве военных и техники, которые сосредоточены на границе с фейковым "Приднестровьем". Для правдоподобия работница СБУ начала требовать от подсудимого 1000 долларов и паспорт РФ. В марте 2023 года она сообщила ему, что на границе с "ПМР" расположены:

одна танковая рота.

батарея гаубиц М777.

взвод из САУ DANA.

один ЗРК NASAMS.

зенитно-ракетный взвод с ПЗРК "Stinger", ПЗРК "Starstraeak".

подразделения технического и тылового обеспечения.

Указанная информация была придумана, поэтому у границы установили даже муляжи военной техники. За это разведка фейкового государственного образования заплатила своему агенту 600 долларов.

"В то же время, с целью введения врага в заблуждение доведение до спецслужб Российской Федерации информации о ложных военных объектах на участке "украинско-приднестровской границы" в н.п. Мурована Подольского района Одесской области не нанесет вреда национальным интересам и обороноспособности Украины", — говорится в материалах суда.

Эти данные предатель передал сначала разведке "ПМР", а затем еще и ФСБ, от которой тот требовал выделения ему квартиры "после освобождения" Одессы.

Материалы следствия / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда

В ходе досудебного расследования подозреваемый вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Кировоградской области к 15 годам лишения свободы приговорен пенсионер, который с октября 2022 года по март 2023 года сдавал российским оккупантам позиции защитников Украины и движение военной техники. Его задержала СБУ во время съемки Летной академии Национального авиационного университета и близлежащего аэропорта в Кропивницком.

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