Работал в "полиции" оккупированного Изюма: осужден очередной предатель

Суд приговорил к 12 годам заключения 39-летнего мужчину, жителя Изюма Харьковской области, работавшего в псевдополиции во время оккупации города. Предателя признали виновным в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, у мужчины конфисковано имущество. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.

Прокуроры доказали, что в середине июня прошлого года во время оккупации россиянами Изюма местный житель начал сотрудничать с захватчиками. Его назначили "полицейским патрульно-постовой службы" в "Изюмском районном управлении полиции", созданном оккупантами РФ. Предатель занимался охраной административного здания псевдоправоохранительного органа по будням с 9:00 до 17:00 и в выходные — с 9:00 до 14:00. Кроме того, он вносил в специальный журнал данные о посетителях.

Так называемый "полицейский" получал от оккупантов зарплату, а также гуманитарную и материальную помощь, размер которой был 10 тысяч российских рублей.

Уже после деоккупации города приспешника оккупантов разоблачили правоохранители. В суде предатель свою вину не признал. Он утверждал, мол, вступил в должность "правоохранителя" под давлением. По его словам, русские военные угрожали ему насилием и физической расправой.

Как сообщалось, СБУ задержала одессита-изменника, который "готовил" новый ракетный удар по Киеву. Корректирующий за деньги работал на ГРУ.

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