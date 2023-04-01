Работал в полиции почти 20 лет: из-за ДТП в Николаеве погиб правоохранитель

В последний год он защищал Украину.

В пятницу, 31 марта, в ДТП погиб майор полиции Владимир Волошин. Он работал инспектором-дежурным в дежурной части батальона полиции специального назначения "Тавр".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Ему было всего 45 лет. Почти 20 лет Владимир посвятил защите правопорядка и безопасности нашего государства, выполняя служебные задачи в многочисленных командировках в зоне боевых действий, а также защищая нашу землю от врага в течение последнего года", — говорится в сообщении.

В полиции выразили искренние соболезнования родным погибшего.

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